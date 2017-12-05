Görüntü işlemcileri üretimi konusunda zirvede bulunan şirket Nvida, geliştirdiği bir yapay zeka yazılımıyla teknoloji dünyasını yerinden oynattı. Yazılım, gerçek görüntülerden esinlenerek inanılmaz derecede gerçekçi olan sahte videolar üretiyor.

Merhaba Matrix! Biz hapı yuttuk, hani şu mavi olanı.

Nvidia bilinen gerçekliğe karşı açtığı savaşta gelip gelmek üzere. Şirket geçtiğimiz aylarda gerçekçi dokulara sahip sanal insan görüntüleri oluşturabilen bir yapay zeka yazılımını tanıtmıştı. Şimdi ise hava durumunu değiştiren, geceyi gündüze çeviren ve bunu gerçek videolar üzerinde uygulayan inanılmaz bir yazılımı daha gün yüzüne çıkarttı.

Ellerindeki kartları yavaş yavaş masaya koymaya bayılan Nvida’nın bu tavrı, bundan yaklaşık 20 yıl önce bir hayal dünyası olan Matrix evrenine girişimiz için önemli adımlar sayılabilir. O teknolojilere hala çok uzak olsak da, kısa sürede önemli başarılara imza atılıyor.

Firmanın araştırmacıları gerçek videolar üzerindeki materyalleri, onlardan daha gerçekçi bir şekilde değiştiren yazılıma dair birkaç video yayınladı.

İlk videoda tamamen karla kaplı bir şehre bahar geldiğini görüyoruz. Soldaki gerçek video, sağdaki ise yazılımın ürettiği:

İkinci videoda gündüz kaydedilen orijinal içeriğin gece çekilmiş versiyonu ile karşı karşıyayız:

Son olarak bir leoparın yüzündeki beneklerin kaybedildiği ve onların birer ev kedisine dönüştürüldüğü sonuçları görüyoruz:

Bu videodaki her aşamada ekrana 12 farklı resim geliyor. Bu resimlerde leoparların olduğu görüntüler gerçek, ev kedilerinin olduğu görüntüler ise tamamen yapay zekanın ürünü.

Makine öğrenimi tekniği sayesinde gerekli materyaller yazılıma sunulduktan sonra bu sonuçları elde etmek için insan müdahalesine gerek kalmıyor.

Bilgisayarlar ve dolayısıyla yazılımlar gün geçtikçe bilinen gerçekliği kırıp kendi gerçekçiliklerini yaratmaya başlıyorlar. Yaşanan teknolojik sıçramalar öyle büyük sonuçlar veriyorlar ki, ürkmemek elde değil doğrusu.

Bizi nasıl bir dünyanın beklediğini görmek heyecan verici olsa da yapay zekaların yarattığı dünyalar, insanlığın hiç de hazır olmadığı bir koasa kurban gitmesine neden olabilir.