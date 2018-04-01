Nvidia'nın Otonom Sürüş Teknolojisine Katkıları

Otonom sürüş teknolojileri her geçen gün gelişiyor. Nvidia ise bu teknolojinin gelişmesinde en büyük rolü bulunan şirketlerden biri.

Yakın zamanda yaşanan otonom araç kazaları, otonom teknolojisinin sorgulanmasına sebep oldu. Uber kazası ve ardından gelen Tesla kazası ile akıllarda bazı soru işaretleri uyandıran otonom araçların arkasındaki en büyük güçlerden biri, Nvidia. Bu haberimizde ise Nvidia'nın otonom araç teknolojilerine katkılarını sizlere aktarıyoruz.

Gerçek ve Sanal Arasında Köprü Kuruyor

Dünyadaki tüm araçlar, 1 yılda 10 trilyon mil yol kat ediyor. Otonom araçların en iyi sürüş yeteneğini kazanması için bu kadar uzun yollar gitmesi gerekebilirdi; neyse ki sanal gerçeklik sayesinde bu problem çözülüyor. Çok daha kısa sürede otonom araçlara iyi bir sürüş yeteneği kazandıran Nvidia'nın bu teknolojisi, gelecek için büyük bir adım.

Derin Öğrenme İçin Daha İyi Simülasyon

Otonom araçların 10 trilyon mil yol kat etmesine gerek kalmadan 'insan gibi' sürmeyi öğrenebilmesinin yolu, iyi simülasyonlardan geçiyor. Gerçek hayata en yakın simülasyonlar oluşturmak için en iyi grafik donanımlarını ve sensörleri kullanan Nvidia, her türlü sürüş senaryosuna hazırlıklı. Nvidia'nın bu donanımlarını kullanan şirketlerden biri ise Cognata. Cognata'nın otonom sürüş konusundaki çalışmaları, Nvidia'nın teknolojisiyle birleştiğinde ortaya çok iyi bir iş çıkıyor.

Oldukça gerçekçi bir deneyim sunan bu simülasyon, otonom araçların geliştirilmesinde büyük rol oynuyor.

Her İhtimale Karşı İnsan Faktörü

Otonom sürüş özelliğine sahip araçlar gün geçtikçe akıllanıyor, ancak bu hâlâ insan gerekli olmadığı anlamına gelmiyor. Nvidia, sürücü koltuğu olmayan otonom araçların bile bir insan tarafından her ihtimale karşı kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için bu yılın GTC toplantısında Holodeck adlı teknolojisini duyuran Nvidia, sürücünün aracı uzaktan 'sanal gerçeklikle' kontrol edebilmesine olanak sağlıyor.

Özelliğin demosunda, sürücü araçtan farklı bir konumdayken VR gözlüklerle araç kullanma deneyimini yaşadı. Gerçek bir araba kullanıyormuş hissiyatı veren bu teknoloji sayesinde; aracı gerçekten kullanıyorsunuz, ancak uzaktan.

Otonom araç teknolojileri gün geçtikçe gelişiyor. Ara sıra bazı kaza gibi talihsiz olaylar yaşansa da bu teknolojiyi görmeye şimdiden alışın. Peki siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Otonom araçlara güveniyor musunuz?