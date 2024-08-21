NVIDIA, oyunlardaki oynanamayan karakterlere üretken yapay zekâ getiren ACE teknolojisinin ilk kez bir oyunda kullanılacağını açıkladı. Mecha Break isimli yapım, bu tarz karakterlere sahip olacak.

Yapay zekâ hamleleriyle son yıllarda uçuşa geçen ve dünyanın en değerli şirketleri arasına adını yazdıran NVIDIA, bir süredir ACE teknolojisiyle gündemdeydi. Bu teknoloji üretken yapay zekâ ile oyunlardaki oynanamayan karakterlere (NPC) âdeta hayat veriyordu.

Şimdi ise NVIDIA ACE hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, yapay zekâ destekli sisteminin ilk kez bir oyunda karşımıza çıkacağını duyurdu.

Mecha Break, yapay zekâ destekli sizle doğal bir şekilde konuşabilen ve hatta görebilen NPC’lere sahip olacak

NVIDIA’nın açıklamalarına göre Seasun Games imzası taşıyan çok oyunculu nişancı oyunu Mecha Break, ACE teknolojisini bünyesinde barındıran ilk oyun olarak karşımıza çıkacak. Armored Core benzeri bir yapıya sahip olan ancak tek oyunculu mod içermeyen yapım, 2025’te PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

ACE teknolojisi, NPC’lere üretken yapay zekânın desteğiyle kendilerine özel sesler ve gerçek bir insan gibi konuşma becerileri kazandıracak. Böylece o alışık olduğumuz NPC’lerden uzaklaşarak çok daha gerçekçi bir deneyim yaşayabileceğiz. Şirket, teknolojinin karakterler ile doğal dil yoluyla etkileşime girebileceğini söylüyor. Mikrofon yoluyla onlarla konuşabileceksiniz. Aynı zamanda etraftaki nesneleri veya webcam aracılığıyla sizi görme ve tanımlama gibi yetenekleri bile olacak. Sistem, OpenAI’ın dil modeli GPT-4o’dan yararlanıyor.

Sistemin nasıl çalışacağına dair bir video da bizlerle buluştu. Videoda oyun içi bir karakterden mikrofon yoluyla görev hakkında bilgi istendiği görülüyor. NPC de bu soruyu yanıtlıyor. Ancak yanıtlar biraz düz ve yavan. Çok da gerçekçi hissettirmiyor. Ayrıca gecikmeler de var. Ancak zamanla daha iyi hâle gelebileceğini tahmin etmek mümkün. Ne de olsa ilk kez bir oyunda kullanıldığını görüyoruz. Ne kadar gelişeceğini zaman gösterecek.

Mecha Break fragmanı