Nvidia Oyunlar İçin Filtre Özelliği Ekledi

Nvidia’nın yeni özelliği sayesinde sosyal medya platformlarından alışık olduğumuz filtreleri oynadığınız oyunlara da ekleyebileceksiniz.

Filtre efektleri, Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında oldukça yaygın kullanılıyor. Hatta Instagramda filtresiz paylaşım yok denecek kadar az. Nvidia’nın eklenen yeni özelliği sayesinde oyunların üzerine de filtreler uygulayabileceğiz.

Nvidia Freestyle adı verilen özellik, GeForce Experience yazılımınında bir parçası. Farklı renk ve efektlerle oyununuzu filtreleyecek olan Freestyle, 38 ince ayarla optimize edilebilen 15 filtreye sahip. Filtreler arasında; siyah-beyaz, sepya, vinyet, gece modu, retro ve yarı ton gibi bilinen filtre seçenekleri de buluyor.

Ayrıca Nvidia, beta modunda olan bu özellikle; Battlefield 3, Call of Duty: Black Ops III, Assassin's Creed, Cuphead, World of Warcraft: Legion ve Diablo III gibi oyunları destekleyeceğini açıkladı. Diablo'nun kasvetli havası beni bir süre sonra sıkıyor, bunu azaltacak bir filtreyi ben de kullanabilirim. Wow’da ise bazı progress raidlerinde bu filtreler sayesinde kaçılacak yerleri görmek kolaylaşabilir. Ancak milyonları peşinden sürükleyen PUBG’nin bu listede olmaması beni biraz üzdü. Çünkü özellikle çöl haritasının oyuncuların gözlerini oldukça yorduğu söyleniyor.

Oyuncular, farklı renk ve filtre ayarlarını oyunların içerisine eklenecek bir menüden de yapabilecekler. En önemli filtrelerden biri ise renk körü oyuncuların daha rahat görmesini sağlamak amacıyla getirilecek gece modu. Oyun filtreleri 9 Ocak tarihinde beta sürümü ile kullanıma sunulacak. Peki, siz Nvidia Freestyle için ne düşünüyorsunuz?