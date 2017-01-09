Nvidia, PC Oyun Keyfini Mac ile Buluşturuyor!

Dünyaca ünlü yonga üreticisi Nvidia, bazı en üst düzey PC oyunlarını Mac ile buluşturuyor.

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi konumunda bulunan Nvidia, PC oyunlarını (en azından bazılarını) Mac platformuna taşıma niyetinde.

Pek çok insan PC oyunlarına imrenerek bakar. Ancak güncel oyunları, asgari gereksinimlerde oynamak bile ciddi bir maliyettir: RAM'inden, ekran kartına, işlemcisinden, anakartına PC'nizi yükseltmeniz gerekir. Mac ise daha da kötüdür: Üstün sistem optimizasyonuna rağmen, üreticiler Mac için oyun geliştirmekte zorluk yaşıyor ve maliyetler de PC'ye göre yüksek.

Nvidia, PC oyunlarını Mac'e, GeForce Now servisini genişleterek uyarlama niyetinde. Nvidia, söz konusu uygulamaya ilk adımlarını Shield kod çözücü ile atmıştı. Nvidia bir kiralama mekanizması geliştiriyor: Yüksek sistem gereksinimleri olan oyunlar, Nvidia'nın bulut temelli sisteminde saklanıyor ve şirket tarafından, Mac sahiplerine kiralanabiliyor. Sadece Mac sahipleri değil, PC sahipleri de bu uygulamanın nimetlerinden faydalanabilenecek.

Söz konusu konsept pek de yeni sayılmaz. OnLive ve Gaikai gibi şirketler, benzer bir mimariyi yıllar önce denemiş ama istenen sonuçlara ulaşamamışlardı. Gerçi Gaikai'ın hamlesi Sony'nin gözünden kaçmamış ve Japon devi, Gaika'yı kendi bünyesine katmıştı.

Nvidia'nın çözümü, düşük bütçeli firmalardan çok daha güçlü olsa da hala bazı sıkıntılar var. GeForce Now'un her popüler oyunla uyumlu olması teknik açıdan mümkün değil. Üstelik bulut mimarisinin de aşamayacağı sınırlar var.

Nvida servisine, saatlik bedel biçiyor. PC'de en yüksek çözünürlükte ve performansta oynayabildiğiniz premium bir oyunu, 20 saatliğine 25 dolar karşılığında kiralayabiliyorsunuz. Pek ucuz sayılmaz ama sistem toplamak kadar pahalı da değil.