Daha uygun bir fiyata sahip olmasına rağmen performans kriterlerinde Titan X'i geride bırakan GTX 1080 Ti satışa sunuldu.

GTX 1080 Ti hakkındaki söylentiler aylardır ortada dolaşıyordu. Ürünün satışa sunulması kaçınılmazdı, ancak yakın geçmişe bir göz atmamız gerek: 780 Ti, 780 modelinden altı ay; 980 Ti ise 980 modelinden dokuz ay sonra satışa sunulmuştu. Daha da önemlisi 780 Ti, AMD'nin 290X lansmanından hemen önce satışa sunuldu ve 980 Ti, AMD Fury X'in hemen öncesinde tanıtıldı.

AMD'nin yeni Vega Grafik İstemcileri, yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Bu nedenle Nvidia'nın 1080 Ti modelinin satışa sunulma tarihi tartışma konusuydu. Nvidia bir sürpriz yaparak, AMD'nin takvimine değil kendi cihazına yoğunlaştı ve 1080 Ti'yi piyasaya sürdü.

GTX 1080 Ti, önceki Ti modelleri gibi Titan X Pascal mimarisini andırıyor. Öncelikle GTX 1080 Ti hakkındaki pek çok dedikodunun doğru çıkmadığını belirtelim. Binbir çeşit söylentiye tanık olduk ama gerçeklere yoğunlaşalım: Hem GTX 1080 Ti hem de Titan X, 3,840 CUDA mimarisine sahip aynı GP102 çekirdeğini kullanıyor. Titan XP'de 12 GB 10Gbps GDDR5X bulunurken, 1080 Ti yeni bir yol izliyor ve 11 GB 11Gbps GDDR5X ile birlikte geliyor. Hayır yanlış okumadınız: Nvidia, saatini 11'e ayarlamış gibi. Nvidia, GP102'de 32-bit bellek kanallarından birini devre dışı bırakarak 11 GB'lık mimari ve 352-bit bellek veri yoluna göz kırpıyor.

GPU saatleri söz konusu olduğunda Nvidia tüm değerleri paylaşmıyor. Bildiğimiz şey 1080 Ti'nin muhtemelen 1607 MHz gibi ilginç bir saat değerine sahip olacağı yönünde. Ne olursa olsun 1080 Ti, saat hızları söz konusu olduğunda Titan X'den yukarıda olacak. 1080 Ti'nin soğutma sistemi de daha gelişmiş ve bunun anlamı, Titan X'e göre daha üstün overclock performansı.

Temel değerler hesaplandığında, 1080 Ti'nin belleği bant genişliği açısından Titan XP'den yüzde sekiz fazla hesaplama ve daha fazla bant genişliği ile dikkat çekiyor. Teknik olarak biraz daha az bellek olsa da, 1080 Ti daha yeni bir mimari. Nvidia, 1080 Ti'nin standart bir GTX 1080'den yüzde 35 daha hızlı olacağını vurguluyor.

Nvidia, daha fazla verimlilik için 1080 Ti'nin güç tüketim mimarisini de yeniden tasarlamış. 1080 zaten hali hazırda GTX 980'den daha iyiydi. 1080 Ti ise bir adım öteye gidiyor ve Titan X'in 250W talep ettiği şartlarda 220W ile yetinmesini biliyor. Yani potansiyel overclock işlemlerine bir puan daha yazıyoruz.

GTX 1080 Ti, 1440p 144Hz veya 4K 60Hz işlemek isteyen veya gelecek 4K 120 / 144Hz HDR ekranlarından birinde oyun oynamak isteyen kullanıcılar için tam bir canavar.

Teknik özellikler iyi hoş ama en kritik noktaya geliyoruz. Titan X yongası; Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, PNY ve Zotac gibi markalarda ortalama 1200 dolardan karşımıza çıkıyordu. Sıkı durun; ekran kartının Founders Edition versiyonu 699 dolar seviyesinde. Dedikodular 900 dolar civarında dolaşıyordu ama Nvidia, hoş bir sürpriz yaptı. Doğrusu Nvidia'nın kararın arkasında, AMD'nin Vega mimarisinin olduğunu varsayıyoruz. AMD yeni işlemcileri ile Intel'i şaşırttı ve yeni GPU'ları ile Nvidia'yı zirveden indirme amacında. Zaten RX480 pek çok oyun tutkunun gönlünü fethetmeyi başardı. Nvidia hamlesini yaptı ve liderliğini perçinlemeye kararlı: Bu Polaris ve Pascal mimarileri arasındaki “eski oyun” değil.