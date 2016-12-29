Titan X'i Bile Sollayan Yeni Ekran Kartıyla Tanışın: NVIDIA Quadro P6000!

Titan X'den bile daha hızlı olan NVIDIA Quadro P6000, 4K DX12 oyunları bile 60 FPS'de kolayca oynayabiliyor.

NVIDIA'nın Pascal mimarisi üstüne inşa edilen Quadro P6000 hothardware isimli bilişim sitesi tarafından incelendi. Ekran kartı akıllara durgunluk veren bir performansa imza atıyor.

NVIDIA Quadro P6000, Titan X'i geride bıraktı

Nvidia Quadro P6000'i profesyonel çözümler için Ekim 2016'da, Quadro 5000 ile birlikte piyasaya sürmüştü. Quadro P6000, GP102 yapısına sahip.

Quadro P6000, Quadro serisinin amiral gemisi konumunda. Ekran kartı; 3840 CUDA çekirdeği ve 240 TMU'ya (Doku Haritalama Ünitesi) sahip. Baz çekirdek hızı 1417 MHz iken, bu değer 1530 MHz'e yükselebiliyor. Böylece 12 Teraflopluk bir veri işleme gücü ortaya çıkıyor.

24 GB GDDR5X VRAM ile güçlendirilmiş ekran kartı, 384 bitlik bir bus mimarisine sahip. Bellek bant genişliği 432 GB/s'ye ulaşmakta sıkıntı yaşamıyor. Elbette bu tür bir kartın çok az enerji tüketmesi beklenemez. Quadro 6000, 250 watt enerjiye ihtiyaç duyuyor. Gerçi şunu da söylemeliyiz ki; bu kadar güçlü bir kart için abartılı bir enerji tüketimi değil. Orta-üst düzey bir PSU bile ekran kartı için yeterli olabilir.

Ekran kartının Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 4800 Dolar seviyesinde. Titan X'in 1200 dolar olduğunu düşünürsek, dört kat yüksek bir bedelden söz ediyoruz.

Varolan en yüksek oyun performansı

Futuremark testlerinde, Quadro P6000 8698 puan alıyor. Titan X ise 8175 puanla onun gerisinde kalıyor.

Hitman 2016'da, 4K çözünürlük ve ultra ayarlarda 68 FPS

Akıllara durgunluk vermeye devam eden P6000, Hitman'de ortalama 68.37'lik FPS değeri elde ediyor. Titan X'de bu değer 58.39 FPS. Quadro P6000 bu değerler ile, 4K çözünürlükte ve ultra ayarlarda, yeni nesil bir oyunu 60 FPS'den çalıştırabilen tek ekran kartı unvanına hak kazanıyor. Titan X bile bunu başaramamıştı. AMD'nin ağır topu R9 Fury X 45 FPS'de kalıyor.

AMD karşılık verebilecek mi?

AMD yılın ilk çeyreğinde Vega mimarisi üzerine inşa ettiği yüksek performanslı ekran kartlarını satışa sunacak. AMD'nin amiral gemisinin NVIDIA Quadro P6000 kadar hızlı olup olmayacağını ise zaman gösterecek.