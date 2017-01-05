Nvidia Spot, Google Assistant'ı Evin Her Köşesine Getiriyor

CES 2017’de akıllı hoparlörlerin menzil sorununa çözüm olabilecek Nvidia Spot tanıtıldı.

Google Home ve Amazon Echo gibi sesle kontrol edilen akıllı hoparlörlerin ortak bir problemi var: Onları kullanabilmek için dinleme menzilleri içinde durmanız gerekiyor. Ancak Nvidia, bu soruna bir çözüm bulmuş olabilir.

Teknoloji firması, CES 2017’de Google Assistant’ı evin her köşesine getiren hibrit mikrofon ve hoparlör Nvidia Spot’u tanıttı. Nvidia Spot ile birlikte bir hub olarak görev yapması için Shield TV’ye ihtiyaç duyuluyor. Spot’un maliyeti 50 dolar, ancak Nvidia bu yeni ürününü ne zaman piyasaya süreceğiyle ilgili olarak kesin bir bilgi vermedi ve sadece “gelecek aylarda” demekle yetindi.

Hemen hemen her oda için bir Nvidia Spot almak gerekeceğinden ve Shield TV’ye de ihtiyaç duyulmasından ötürü, bunun çok da ucuz bir yöntem olduğunu söylemek zor. Ancak muhtemelen birkaç tane akıllı hoparlör almaktan daha ucuza gelecektir.