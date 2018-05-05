Nvidia, Tartışmalı Partner Programını Kapatıyor

Nvidia, 4 Mayıs Cuma günü yaptığı duyuruda, Nvidia GeForce Partner Programı’nın (GPP) kapanacağını açıkladı.

Nvidia, Mart ayı başında GPP'yi piyasaya sürdü. Böylece oyuncular yeni bir oyun bilgisayarı satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve sonucunda ne aldıklarını daha net şekilde biliyorlardı. Bu program ile ortakların ürünlerinde kurulu donanım ve yazılım konusunda da tam şeffaflık sağlanacaktı. Ama işler pek de istenildiği gibi gitmedi.

Nvidia’dan John Teeple, “GPP ile iş yaptığımız ortak markalarımızı web’de, sosyal medyada, etkinliklerde ve daha fazla yerde tanıtabileceğiz. Ayrıca GPP ortakları en son yeniliklerimize daha erken erişecek ve en yeni teknolojileri oyunculara sunmak için mühendislik ekibimizle yakın bir şekilde çalışacak.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, ismi açıklanmayan kaynaklar tarafından masaüstü ve dizüstü ürün pazarında, tüketiciye bu durumun zarar vereceği duyuruldu. Daha da ötesi, AMD ve Intel ile olan bu iş ortaklıklarının zamanla yıkıcı olabileceğini düşündükleri belirtildi. Sonuçta piyasaya çıkacak ürünlerde “GeForce için özel olarak hazırlanmıştır.” ibaresi bulunuyor. Bu da, herhangi bir başarısızlık durumunda şirketin büyük bir prestij kaybı yaşayabileceği anlamına geliyor.

Örnek olarak, eğer Asus kendi markası Republic of Gamers (RoG) hattını Nvidia’nın programına eklemek isterse, AMD tabanlı grafiklerle RoG ürünlerini satmasına izin verilmeyecekti. Elbette, üreticiler Nvidia’nın programına katılıp katılmayacaklarını kendileri seçebilirler, ancak üyeliği kullanmaları halinde “yeni teknolojiye daha erken erişebilme, satış indirim programları uygulayabilme ve oyun paketlemesinde kolaylık” gibi bir çok avantaj da elde edecekleri iddia edildi. Ayrıca piyasanın büyük yüzdesini elinde bulunduran şirket, bir nevi tehditvari şekilde AMD'yi pazarın dışına itmeye çalıştı.

AMD genel başkan yardımcısı Scott Herkelman, "Masaüstü ve dizüstü bilgisayar üreticileri neredeyse her zaman ürünlerinin donanım bileşenlerini listeliyor ve ardından bunu kullanıcıyla paylaşıyor. Haliyle bizim bu konuda ilk beklentimiz şeffaflık olacaktır." şeklinde kendisini savundu.

Nvidia'nın isteği, ürünlerini bir kristal kadar berrak şekilde markalaştırmak. Ayrıca şirket, klasikleşmiş teknoloji jargonlarından kurtulup daha çok kullanıcı odaklı GPU’lar üretmenin asıl hedefleri olduğunu belirtti.

Ne olursa olsun, Nvidia çok tartışılan programı GPP’yi piyasadan çekiyor. Çünkü programın amacı kullanıcıyı en şeffaf şekilde aydınlatmakken ortaya çıkan söylentiler, varsayımlar ve güvensizliklerle, bu durum hiç de planladıkları şekilde gitmedi.