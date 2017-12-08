Nvidia, gücüyle herkeste heyecan uyandıran yeni ekran kartı Titan V'yi duyurdu. Şimdi akıllardaki soru: Titan V'nin olduğu PC ile kaç tane 4K GTA 5 çalıştırılır?

Nvidia, yılın en güçlü ekran kartının kendinde olması için çabalamaya devam ediyor. Kısa süre önce satışa sunduğu Nvidia GeForce GTX 1080Ti ve GTX Titan’ın ardından günümüz PC sistemlerinin en güçlü GPU’su tanıtıldı.

Nvidia’nın sözleriyle "şimdiye kadar tasarlanmış en güçlü PC GPU’su olan Nvidia Titan V" tanıtıldı. Volta mimarisine sahip ilk tüketici sınıfı ekran kartı olan Titan V, diğer ekran kartlarına kıyasla büyük bir sıçrama yaşatıyor.

Ekran kartının tüketici odaklı olduğu söylense de, bu kelimenin anlamını sorgulamak gerekiyor. Çünkü Titan V’nin fiyatı, 2999 dolar(11.500 TL) gibi astronomik bir rakama denk geliyor. Ekran kartının genel amacı ise oyun değil. Daha çok yapay zeka ve bilimsel simülasyon işlemlerine odaklanan yeni ekran kartı, selefinin derin öğrenme performansını 9’a katlıyor. Ekran kartının donanım özelliklerine baktığımızda 21,1 milyar transistör, 11GB HBM2 bellek, 5120 CUDA çekirdeği ve 640 “tensör çekirdeği” ile 110 teraflopluk performans sağlıyor.

Konsollar için yaptığımız haberleri okuduysanız, 4K oyun performansı için 8 teraflopluk performansın yeterli olduğunu, PS4 Pro’da 4 teraflop, Xbox One X’de de 6 teraflop olduğunu görürsünüz. Bunları söylüyorum ki, Titan V’nin gerçek gücünü görebilesiniz.

Nvidia’nın yeni mimarisi Volta ile birlikte gelen ekran kartı, sistemlerin sınırlarını zorlayıp, orantısız bir güç uygulamak için çıkartıldı. O ekran kartı yetmiyor, bu olmuyor diyenler için 15 bilgisayarda aynı anda GTA 5 çalıştıracak bir ekran kartı geliştirildi. (Elbette bu işin şakası)

Yaklaşık 1.5 yıl önce piyasaya çıkan Nvidia Pascal mimarisi, şu sıralar oyun performansı konusunda oyuncuları memnun etmeye devam ediyor. Volta GPU’ları ise, daha pahalı olduğu için bu anlamda oyuncu ve firmaların çekineceği bir yerde duruyor.

Son dönemlerde kripto paralar için madencilik yapanlardan dolayı büyük ilgi gören ekran kartlarına Nvidia’nın abartılmış canavarı da girecek mi, bilmiyoruz. Sanırım tüm bunları zaman gösterecek. Ekran kartı, bugün satışa sunuldu.