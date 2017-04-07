NVIDIA, Dünyanın En Güçlü Ekran Kartı Titan XP'yi Tanıttı!

Nvidia, 1200 dolarlık Titan XP'nin arkasında ve yakın zamanda piyasaya sürülen 1080 Ti'den daha üstün olduğunu savunuyor.

Nvidia, dünyanın en hızlı ekran kartı "Titan Xp'yi" satışa sundu. Söz konusu kart, yepyeni bir Pascal mimarisine sahip ve üretici tarafından 1080 Ti'den daha güçlü olduğu savunuluyor. Titan XP, daha fazla CUDA çekirdeği, daha fazla bellek ve yüzde 10'dan fazla ekstra bant genişliği ile bellek üstünlüğü barındırıyor.

Aslında Titan Xp, Nvidia'nın daha önce piyasaya sunduğu Titan X'in güncellenmiş bir versiyonu ve 1080 Ti'yi geride bırakınca dünyanın en güçlü tek grafik işlemcisi (GPU) kartı olarak kabul edilmiş durumda. Kart; 3840 CUDA çekirdeği ve yüksek hızlı bir GP102 grafik çipinden faydalanıyor.

Yeni kartın çekirdek saati hızı 1080 Ti ile aynı: 1,582MHz. Bununla birlikte Titan Xp'nin bellek yapılandırması çok daha etkileyici. Donanım, 11.4Gbps'de çalışan 12GB GDDR5X ile birlikte geliyor, 384 bitlik bir bellek arayüzü genişliğine sahip ve 547,7 GBps toplam bant genişliğine ulaşabiliyor.

Genel olarak performansı 1080Ti'yi açık ara geride bırakacak gibi görünmüyor. Ti'nin Titan XP'ye oranla uygun fiyatlı ve yüksek performans deneyimi sunacak olması, Nvidia'yı ihya ediyor. Yine de artık masada yeni bir oyuncu var ve Nvidia, kendi rakibini kendi yaratıyor. Her ne kadar performans testlerinde üstünlük sağlasa da 1200 dolarlık fiyat, kartı kendinden biraz soğutuyor ve çoğu kişinin 1080 Ti'yi tercih etmesine neden oluyor. Ne de olsa arada dağlar yok!