Nvidia Türkiye yetkililerinden İdil Şahin Öncül, Gaming İstanbul’da katıldığı röportajda merak edilen soruları yanıtladı.

Türkiye’nin en büyük oyun fuarlarından biri olan Gaming İstanbul, 1-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti. İstanbul Kongre merkezinde gerçekleşen fuarda Nvidia Türkiye ekibinden İdil Şahin Öncül, Leadergamer ile birlikte bir röportaj yaptı. Yapılan röportajda Nvidia’nın Türkiye’deki konumu ve bir takım istatistikler paylaşıldı.

İdil Şahin Öncül, ya da diğer adıyla Nvidia Hanım, Nvidia’nın yakında duyurulması beklenen Volta mimarisine sahip ekran kartlarının muhtemelen Pascal ve Maxwell mimarileriyle aynı dönemde duyurulacağını düşündüğünü açıkladı. Bu konuda kendilerinin de çok net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Öncül, açıklamalarının devamında Nvidia’nın Türkiye gaming ekran kartı pazarının %75-80’ine erişmiş olduğunu açıkladı. Geriye kalan %20-25’lik alanın ise AMD’nin kontrolünde olduğu düşünülüyor.

Türkiye’nin Milli Kartı GTX 1050 Ti

Öncül, son dönemde Türkiye’de en çok satılan ekran kartının GTX 1050 Ti olduğunu açıkladı. Kullanıcıların bu kart için “milli ekran kartımız” dediklerini ve bu ifadenin satışlara da yansıdığını ifade eden Öncül, bu ekran kartını 1060 ve ve 1050’nin takip ettiğini açıkladı. GTX 1070, 1080 gibi kartların genelde 2K ve 4K monitörlere daha uygun olduğunu, 1050 Ti’nin rahatlıkla 1080p Full HD’de oyunları çalıştırabildiğini belirten Öncül, genel olarak 1080p monitörlerin ünlü olduğu ülkemizde normal olarak GTX 1050 Ti ekran kartlarının yok sattığını açıkladı.