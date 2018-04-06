Geçtiğimiz aylarda büyük bir güvenlik açığıyla gündeme gelen Intel, olayın unutulmasının ardından şirketi nasıl daha büyük hale getireceğini düşünüyor. Yıllardır dahili grafik çözümlerini üreten şirket, 2020 yılına kadar oyun-merkezli grafik kartlarıyla Nvidia ve AMD'ye rakip olmayı amaçlıyor.

Intel'in grafik bölümünden sorumlu şefi Raja Koduri GPU veritabanını baştan tasarlıyor. Önceden video akışını ve oyun içi performans desteğini tek bir sistem içerisinde saklayan Intel, yeni tasarımı ile bu iki özelliği farklı bölümlerdeki GPU tabanına yerleştiriyor. Raja kaduri'ye göre Intel, AMD'yle yaptığı iş birliğinin şirketin ürünlerinin grafiksel işlevselliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarını arttırmasını destekliyor.Intel'in bu gereksinimleri Article Sound üzerinde yapılan değişiklikler sayesinde gerçekleşiyor.

Intel geçtiğimiz günlerde, HD grafik donanımı yerine Radeon Vega grafiklerine sahip bir dizi işlemci için AMD ile işbirliği yaptı. Bu işbirliği intel'in oyun donanımına doğru kaymasını ve ürünlerindeki çeşitliliğinin arttırmasına olanak sunuyor. Intel grafik donanımı alanında AMD'ye doğrudan rakip olmaya hazırlanması ortaklıklarının tehlikeye girmesine neden oluyor.

Wccftech'in haberine göre Intel'in GPU geliştirmelierinin önünde duran ciddi üretim engelleri bulunuyor. Mevcut üretim tesisleri tam olarak oyun için tasarlanan GPU'larının seri üretimi için yeterli değil. Dolayısıyla araştırma harcamalarındaki artış GPU projesinin uzun sürebileceğini gösteriyor. Intel'in GPU pazarına girme konusunda oldukça ilgili olmasıyla birlikte bizce bunu yapmasının tam zamanı. Zira, kriptokrasi meraklıları sebebiyle piyasada GPU kıtlığı bulunuyor ve PC oyun meraklıları için entegre grafik çözümleri sunmak şu konjönktürde işe yarayabilir.