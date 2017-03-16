Berlin'de düzenlenen uluslararası Bosch Connected World 2017 organizasyonunda, otonom araçların geleceğini belirleyecek bir anlaşmaya varıldı.

Amerikalı teknoloji devi NVIDIA ve bizim daha çok beyaz eşyalarıyla tanıdığımız ancak ABS, ESP gibi otomobil güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde öncü Alman firma Bosch, geleceğin kendi kendini sürebilen otomobilleri için güçlerini birleştirdi. Intel'in birkaç gün önce 15 Milyar Dolar karşılığında MobilEye'ı satın alması, bu işbirliğini eskisinden de önemli kılıyor.

MobilEye ve Bosch birbirinin doğrudan rakipleri. MobilEye otomobillerdeki yapay zeka sektöründe yüzde 70'e varan pazar payıyla epey önde. Bosch'un NVIDIA'nın desteğini alması dengeleri değiştirebilir. NVIDIA sektörde Intel'e oranla biraz daha tecrübeli ve CES 2017 organizasyonunda, kendini süren otomobiller için özel olarak geliştirdiği Xavier yongasını tanıttı bile.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, Berlin'de düzenlenen uluslararası Bosch Connected World 2017 organizasyonunda ciddi açıklamalarda bulundu. Denner, "Otomobile, karayolu trafiğinde kendi başına nasıl manevra yapabileceğini öğretiyoruz. Otonom sürüş, yolları daha emniyetli hale getiriyor ve yapay zeka da bunun gerçekleşmesindeki anahtar. Otomobilleri akıllı hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosch'un NVDIA ile birlikte geliştirdiği yapay zeka bilgisayarı, yayaları veya bisikletleri nesne algılama yöntemi ile saptayabiliyor. Böylece otonom araçlar, karşılaştıkları durumu daha verimli bir şekilde değerlendirebiliyor. Kısacası yapay zekaya sahip bir sahip otonom araç, trafikteki karışık durumları algılayabiliyor ve tüm verileri kaydederek Bosch merkezine iletiyor. Böylece yapay zeka kendini sürekli geliştirebiliyor. NVIDIA ve Bosch'un otonom araçlarının en geç 2020 yıllında yollarda olması bekleniyor. Bosch'un Mercedes, BMW, Audi, Opel gibi stratejik ortakları olduğundan marka sıkıntısı yaşanacağını düşünmüyoruz.