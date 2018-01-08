Görüntü işlemcileri konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Nvidia, son yıllarda otonom araç teknolojilerine de merak salmıştı. Firma CES 2018 fuarında bu araçların içinde yer alacak ve beyin görevi görecek donanımı tanıttı.

Nvidia bugün CES 2018’de dünyanın en güçlü yapay zeka destekli işlemci merkezinden birisini tanıttı. Firma, araştırma sürecinde 2 milyar dolara yakın bir miktar harcadığı donanımı, yapay zeka destekli otonom araçlar için standart haline getirmek istiyor.

Firma ürettiği beyin görevi gören devre kartının üzerinde 9 milyar transistör bulunduğunu ve kendine en yakın rakibinden on beş kat daha hızlı olduğunu savunuyor. Aynı zamanda sektörün 2 yıl önünde hareket ettiklerini belirten Nvidia, özerk yapay zeka sistemleri konusunda en son teknolojisi olan Drive PX2’den bu yana epey yol almışa benziyor.

Xavier adıyla tanıtılan yeni sistem eskisi Drive PX’den enerji konusunda 15 kat daha verimli. Saniyede 320 trilyon işlem kapasiteli Xavier SoC, otonom araç üreticilerine satılacak gelişmiş bir kart görevi görecek.

Zaten Nvida’nın 25 farklı şirketle otonom araçlar konusunda işlemci desteği ortaklığı sürüyor. Yani Nvidia’nın hazır bir pazarı var ve yaptığı her yenilik, doğrudan sektörde faaliyete geçiyor.

8K HDR video işlemcisi, 512 çekirdekli Volda GPU, 8 çekirdek merkez CPU ile güçlenen Xiavier, mart ayının sonuna kadar araçların içinde yer almaya başlayabilir.

Aynı zamanda Xiavier üzerinde kurulu olarak sunulacak Drive IX ve Drive AR adındaki iki yapay zeka yazılımı, özerk araçlar için daha gelişmiş sistem seçenekleri sunuyorlar. Drive IX, temel olarak akıllı bir araç içi sanal asistan görevi görüyor. Aracın içindeki ve dışındaki sensörlerden olabildiğince çok veri çekmeye, hem iç hem de dış etmenleri değerlendirmeye yarıyor.

Drive AR ise, Nvidia’nın arttırılmış gerçeklik sevdasından ibaret. Sunum esnasında firma yetkilisi Shapiro, “Drive AR, gelecekte bütün bilgisayar sistemlerinin bir parçası olabilir” açıklamasında bulundu.

Bakalım Nvida’nın Xavier sistemini ilk kullanan seri üretim otomobil hangisi olacak?