49 yaşındaki Dave Mitchell, aynı telefonu 17 yıldır kullanarak kayda değer bir rekora imza atıyor. Mitchell'e göre, Nokia 3310 en zorlu koşullara bile kolayca dayanmış.

Dave Mitchell 49 yaşından gün almış, ömrünün 17 yılını Nokia 3310'a adamış bir birey. İngiliz basın mensupları, "İngiltere'deki en eski cep telefonunun" onun olduğunu vurguluyor ve kullandığı 17 yaşında modeli dikkate alarak Nokia 3310 modelininin geçirdiği badireleri inceliyor.

3310 güvenilir, kompakt ve aşırı sağlamdı. Yapılan her türlü garip teste bir şekilde dayandı.

3310'un sahibi Mitchell telefonunun yıkanmış olduğunu, Irak'ta bir askerin ön cebinde bulunduğunu ve hala sadece "iki haftada bir" bir şarja ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Mithchell, The Sun'a şu ifadeleri kullanıyor:

"Zavallı cihaz benimle çok mücadele etti. Köri sosunda yerlerde süründü, defalarca kez düştü ve hatta çamaşır makinesinde yıkandı. Onu her seferinde temizledim, kurutup tekrar açtım ve işe yaradı. Sanki kriptonitten yapılmış gibi; Superman'i inctitebilir ama kendi zarar görmez. 3310, elbette yıllar içinde birkaç yara izi aldı, ancak hala iyi durumda. Ben interneti yalnızca bir bilgisayarda kullanmayı tercih ediyorum ve mevcut akıllı telefon dünyasından gelen zihinsel zımbırtılardan nefret ediyorum. Cihazın tek büyük dezavantajı, kendisine bir metin ve dakika planı sunacak bir mobil operatör bulamaması. Birkaç yıl önce oğlum, bana internete girebilen bir akıllı telefon verdi. Lakin kısa sürede sıkıldım. İhtiyaçlarım çok basit: Bir hesap makinesi, SMS ve telefonla konuşma mimarisi ve Snake 2."

Mitchell'in telefonunun İngiltere'de hâlâ kullanılmakta olan en eski telefon olduğu savunuluyor. Nokia söz konusun modelinin 126 milyon adet sattığı göz önüne alındığında, Mitchell'den bile eski kullanıcılar var olabilir.