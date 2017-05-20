“O Devirde Nasıl Yapmışlar?” Diyeceğiniz 5 Tarihi Silah!

İnsanoğlu zekası ve yaptığı aletler sayesinde, her zaman fiziksel gücünün üstünde bir güce sahip olmayı başarmıştır. Savaş sanayisi sadece bugün değil, tarihin ilk zamanlarından hatta tarihten önce de mevcuttu. İşte bunu örnekleyen 5 silah!

İnsan zekası; tarih öncesi dönemden iletişim çağına dek sınır tanımıyor. Arkeolog ve tarihçilerin bulguları, her geçen gün bizleri şaşırtırken bir yandan da zihnimizin sınırlarını zorluyor. Platon kafasında kurduğu ideal düzeni yer yüzünde kuramasa da, toplumu tahlil ederken birçok doğru noktaya parmak bazmış. Savunma sanayisinin insanlığın en temel faliyetlerinden biri olduğu gayet doğru. İşte “O devirde Nasıl Yapmışlar?” diyeceğiniz 5 silah.

1- Carroballista

Carrobalista bir tür top sistemi. İlk olarak M.Ö. 500’e tarihleniyor. Fatih Sultan Mehmed ve sonrasının toplarına yanaşamasa bile Antik Romalıların kullandığı güzel bir sistem.

2- Polybolos

Milattan önce 3. yy’a tarihlenen bu silah; Antik Yunan dönemine dek uzanan bir mekanizmaya sahip. Birçok askeri tarihçi tarafında dünyanın ilk makineli tüfeği olarak tanımlanıyor. Yaklaşık 15 ok gücünde olan silah, en az üç asker ile çalıştırılabiliyordu.

3- Arhimedes Çengeli

Hepimiz Arşimed’in suyun kaldırma kuvvetini bulduğunu biliyoruz. Ancak onun bulduğu prensiplerle, gemileri alabora eden bir savunma aletinin inşa edildiğini duymuş muydunuz? “Claw of Archimedes” surlarla çevrili denize kıyısı olan bir şehri, saldırgan gemilerden savunmak için geliştirilmiş bir alet.

4- Dev Savaş Gemileri

M.S. 2. yüzyılda, Mısır’da üretilen savaş gemileri devasa idiler. Yaklaşık 130 metre uzunluk ve 18 metre genişlik ile bugünün uçak gemilerine benzeyen bu antik aletler düşmanlarına korku salıyorlardı. Gemilerin sadece suda ilerlemesi için bile yaklaşık 4000 kişilik bir kürekçi kadrosu gerekiyordu. 3000’e yakın da saldırıya hazır asker vardı. Mürettebat 7500 kişiye yakındı.

5- Rum Ateşi

İstanbul’un fethinde Türk ordusunu da zorlayan bu antik savaş efsanesi “Rum Ateşi”, aslında petrolün savaş alanında kullanılmasından başka birşey değildi. Günümüzdeki napalm bombasına eşdeğer olan bu teknoloji, Bizans’ın rakiplerini tir tir titretiyordu. Doğu Roma İmparatorluğu, başkent İstanbul’u denizden kuşatanların filolarını; tıpkı Game of Thrones’un Battle of Blackwater bölümündeki gibi denize petrol döküp ateşe veriyordu. Eğer doğru ise, gemileri karadan çektirme hikayesi muhtemelen bu nedenle doğrudur!

