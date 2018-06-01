O2, Sattığı Akıllı Telefonlarla Birlikte Mobil Yazıcı da Sat

Telefónica UK Limited'in sahibi olduğu, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren bir telekomünikasyon, internet ve finans servisi olan O2, sattığı bazı telefon modellerinin yanında opsiyonel olarak mobil fotoğraf yazıcısı da sunacak.

Mobil fotoğraf yazıcıları piyasaya çıktığı günden itibaren çok fazla ilgi görmüş durumda değil. İlginin az olmasına rağmen telefonunuzdan çektiğiniz fotoğrafı anında yazdırarak ölümsüzleştirmenizi sağlayan bu cihazlar nostalji sevenler tarafından tercih edilmekte. İngiliz telekomünikasyon devi ise sattığı telefonların yanında 90 sterlin karşılığında bu cihazlardan birini sunacak.

Kampanya dahilinde bir Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, Huawei P20 Pro, P20 ve LG G7 ThinQ modellerini satın alan ve 4 GB'lık internet tarifesi veya O2 Refresh tarifesine dahil olan paketleri satın alırken 90 sterlin karşılığında mobil fotoğraf yazıcısını da satın alabilecekler.

Yazıcı modelinin siyah renkte bir Kodak Mini 2 Bluetooth olduğu belirtildi. İngiliz şirketin yaptığı kampanya mobil hat müşterileri için güzel bir fırsat sunmakta. Ülkemizde de benzer şekilde taksitli telefon satışı yapmakta olan telekomünikasyon şirketleri de bu tarz cihazlarla kampanyalarını çeşitlendirmek adına girişimlerde bulunabilirler. Eğer sizler de böyle bir yazıcı arıyorsanız D&R, idefix gibi şirketlerde 499,50 TL karşılığında satılıyor.