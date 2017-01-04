İçinde TÜBİTAK’ın da Parmağı Olan ‘Geleceğin’ Otomobili: Oasis

TÜBİTAK, İsviçreli şirket Rinspeed ile birlikte CES 2017’de tanıtılacak Oasis isimli konsept aracın geliştirilmesine katkıda bulundu.

İsviçreli şirket Rinspeed, dünya genelinde ilginç tasarımlarıyla bilinir. CES 2017’de futuristik bir konsept araç tanıtmaya hazırlanan şirkete aracın geliştirilme aşamasında TÜBİTAK da yardımcı oldu.

Oasis isimli konsept araca tasarım konusunda TRW, Siemens, Dekra, Blackberry, Osram gibi alanında söz sahibi olan şirketler dışında TÜBİTAK da katkı sağladı. %100 elektrikle çalışan araç, otonom sürüş özelliğine sahip. Yaya tanıma, klavyeye dönüşen direksiyon gibi dikkat çekici teknolojik özelliklerin bulunduğu aracın içerisinde ufak bir bahçe dahi var.

Otomotiv dünyasında bir ilk olarak 5K ekranın yer aldığı Oasis, akıllı sürüş asistanı sayesinde etrafını 360 derece olacak şekilde kontrol edebiliyor. Ayrıca yayalar korna ya da selektörle değil, holografik yazı aracılığıyla uyarılıyor.

Öncelikle CES 2017’de sergilenecek olan Oasis, daha sonra Detroit’teki Otomobil Fuarı’na konuk olacak. Mart ayında ise Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenecek.