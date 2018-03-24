Obama'da Seçim Silahı Olarak Facebook Verilerini mi Kullandı

Bildiğiniz üzere son günlerde Facebook da çalkantılar durulmuyor. Kişisel verilerin seçmenleri hedeflemek için kullanılması ise öfkeyi daha çok tetikledi. Ancak bu yeni bir şey değil. Barack Obama’da 2008 yılında sosyal ağdan yararlanarak, 2012 yılında ‘mikro hedeflemeyi’ hızlandırmıştı.

Donald Trump için çalışan bir İngiliz danışmanlık firması tarafından, 50 milyon Facebook kullanıcısı üzerindeki verilerin izinsiz olarak toplanması yoğun bir tartışma başlattı. Ancak konu hakkındaki iddiaların hedefi olan Cambridge Analytica, seçmenleri hedeflemek için çevrimiçi toplanan verileri kullanmaktan çok uzakta olduklarını vurguladı.

İngiliz firması, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Obama’nın 2008 yılı kampanyasında veri odaklı hareket edildi ve 2012’de mikro hedefleme kullanıldı” dedi. Obama ekibinin eski üyeleri ise Cambridge Analytica davalarına şiddetle karşı çıkıyorlar. Ancak her ne kadar Obama ekibi bunu reddetse de, ekipte bulunan akademik bir araştırmacı, Facebook kişilik sınavı kullanarak, kişilerin rızası olmadan büyük miktarda veri toplamakla suçlanıyor.

Obama’nın 2008 yılında mikro hedefleme ekibine başkanlık eden Michael Simon, firmaya tanıt olarak “Bu ne cüret!” tweetini attı. Obama ekibi suçlamalara sinirlenmiş olacak ki, “Seçmenlerden özel Facebook profili bilgilerini çalmadık. OFA (Obama’nın kampanyası) gönüllü olarak yüz binlerce seçmenin isteklerini sordu. Gölgeli işlerinizi haklı çıkarmak için bizi kullanmayın.” yorumlarında bulundular. Cambridge Analytica’nın veri edinme yöntemleri tartışmalı olsa da amaç, seçmenin nabzını tutmak ve ikna yöntemleri için sosyal medyayı kullanmaktı.

Seçimler için insanların etkilenip etkilenmemesi bir kenara dursun asıl problem, Facebook’un kişisel verileri paylaşmış olmasıydı. Bu bağlamda şirketler, gizlilik politikalarını ve kullanım koşullarını daha insan dostu olarak güncellemelidirler. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Facebook verileri, seçimlere yön verecek derece de önemli midir?