ABD Başkanlığını Bırakan Barack Obama İçin Spotify’dan İş Teklifi Geldi!

ABD’de başkanlık görevini Trump’a devreden Obama’ya Spotify’dan iş teklifi geldi bile

Son 8 yıldır Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Barack Obama, artık bayrağı Donald Trump’a devrediyor. Resmen başkanlığı bırakacak olan Obama için Spotify’dan başka bir “başkanlık” şeklinde iş teklifi geldi.

Spotify’ın CEO’su ve kurucusu olan Daniel Ek tarafından bizzat iletilen teklifte Barack Obama için “Çalma Listeleri Başkanı” görevi öneriliyor. Hatta bunun için iş ilanı bile açan Spotify, bu iş ilanını görünüşe göre Obama’ya özel açmış.

Spotify’ın aradığı kişinin özellikleri için “Saygın bir halkı 8 yıl yönetmek”, “Nobel barış ödülü kazanmış olmak”, “Tüm zamanların en iyi konuşmacılarından biri olmak” gibi detaylar ile hem Obama’yı işaret edip hem de dolaylı yoldan Obama’yı öven Spotify’ın bu iş ilanı ve Daniel Ek tarafından yapılan bizzat iş teklifi için Obama ne diyecek merak konusu.

Obama için açılmış iş ilanına dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.