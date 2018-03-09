2016 yılında gerçekleşen ABD seçimlerine yönelik Rusya'ya bağlı bazı güçlerin siber saldırı yaptığı iddiaları hala gündemdeyken ve ABD istihbarat topluluğunun, saldırının büyüklüğünü henüz yeni kavramaya başlamış olmasına rağmen, Obama döneminden yetkililerin tavırları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hatırlayacağınız üzere Rusya'ya bağlı olduğu iddia edilen bazı kişilerin ABD'de gerçekleşen seçime müdahale ettiğine dair iddialar seçim dönemi sonrasında oldukça konuşulmuştu. Bu söylentilerin ortaya çıkmasına sebep olan asıl şey Hilary Clinton'ın anketlerde favori görünürken pratikte kaybetmesi olarak görünüyordu. Elbette Donald Trump'ın öngörülemez tavırları ve aykırı duruşu da etkiliydi.

Araştırmacı gazeteciler Michael Isikoff's David Corn''un yeni kitabı " "Rus Ruleti: Amerika'nın Putin Savaşı'nın İç Hikayesi ve Donald Trump'ın Seçimi" adlı kitapta yer alan bazı ifadeler seçim tartışmalarını tekrar alevlendirdi. Beyaz Saray'ın siber güvenlik yöneticisi Michael Daniel'in kitapta yer alan ifadelerine göre; Daniel Rus aktörlerin birkaç ABD eyaletinde seçim altyapısına sızdığından endişe ediyordu. Kitaba göre bir Ulusal Güvenlik Konseyi çalışanı, Daniel'i düzenli olarak saldırılara yönelik bilgilendiriyordu: hatta bir keresinde "Michael, beş eyalet daha patladı" demişti.

Obama yönetimi yetkilileri, Rusların oy sayımını manipüle etmek için teknolojik gelişmişliğe sahip olduklarına inanmadılar. Daha ziyade, hackerların seçmen sırasını, kayıt dosyalarını ya da diğer süreçleri değiştirebilecekleri konusunda daha çok endişeliydiler. Bununla birlikte Bloomberg'de, geçen Haziran çıkan bir habere göre 39 eyaletteki seçim sistemlerinin saldırıya uğramış olabileceği belirtildi. Ancak, oyların herhangi bir şekilde değiştirilmiş veya manipüle edilmiş olduğuna inanılmadı. Bloomberg, "Illinois'de, araştırmacılar siber saldırganların seçmen verilerini silmeye veya değiştirmeye çalıştıklarına dair kanıtlar buldular." ifadelerini haberde kullandı. Haberde ayrıca, "Bilgisayar korsanları, seçim günü çalışanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış yazılımlara eriştiler ve kampanya finans veri tabanına girdiler." ifadeleri de yer aldı.

Seçimlere yönelik iddia edilen Rus müdahalesine yönelik "kanıtlar" ortaya çıkınca Ulusal Güvenlik Konseyi'nin en üst düzeydeki analistleri Daniel ve Celeste Wallander, ABD'nin Rusya'ya geri saldırmasını ve zorlamasını istediler. Kitaba göre Daniel, Ruslar müdahaleden vazgeçinceye kadar işaret göndermek istedi ve ellerinden geldiğince onları zorladı.

Daniel ve Wallander daha sonra, Rus istihbarat topluluğunu ve Rusya'ya bağlı aktörleri NSA destekli siber saldırıların da içinde bulunduğu bir dizi yolla hedeflemek de dahil olmak üzere bir dizi saldırgan seçenek ortaya koydu; Putin'in ve aile üyelerinin mali faaliyetlerini gösteren gizli istihbarat sızıntısı da bu saldırganlığın içerisinde yer alıyordu. Öte yandan bu dosya içerisinde ABD-NATO iş birliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan " siber tatbikat" da yer alıyordu.

Ancak ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice Daniel'in planlarını öğrendiğinde, onu ofise çağırdı ve operasyonlarını durdurmasını söyledi. Rice, "Bizi ön plana çıkarma" dedi ve siber müdahale ekibinin geriye çekilip "manevrayı iptal etmeleri" gerektiğini söyledi. Daniel'in siber müdahale ekibindeki çalışanlar kendilerine geri çekilmelerinin söylendiğini duyunca şaşkına döndü. Sonuç olarak Obama yönetiminin Rusya'nın seçimlere yönelik müdahalesine tepkisiz kaldığı kitaba göre ortaya çıkmış oldu.