Ocak Ayının En Çok Satılan 10 Oyunu Açıklandı

Amerika’da geçtiğimiz ayın en çok satılan 10 oyunu açıklandı. Listenin zirvesinde Resident Evil 7: Biohazard yer alıyorken GTA V, piyasaya çıkmasının üzerinden onca yıl geçmesine rağmen kendisine 3. sırada yer buldu.

Resident Evil 7, 24 Ocak’ta piyasaya sürülmesine rağmen bu yılın ilk ayında oyun listelerine çok agresif bir giriş yaptı. ABD’nin en çok satan oyunu olan Resident Evil 7, bunu yaklaşık 1 haftalık satış performansıyla elde etti.

Araştırmalara göre, Resident Evil serisinin yapımcısı olan Capcom’un 2009 yılında piyasaya sürdüğü Resident Evil 5’ten beri ilk kez herhangi bir ayın en çok satan oyununa sahip olduğu ortaya çıktı. Bir diğer gelişme ise elbette GTA V’le ilgili.

Bildiğiniz gibi fenomen oyun, 2013 yılında piyasaya çıkmış olmasına rağmen hala en çok satanlar listesinde kendisine yer bulmaya devam ediyor. Listenin 3. sırasında yer alan oyun, yakın zamanın en çok konuşulan oyunlarından Battlefield 1’i bile geride bıraktı.

2017 Ocak’ın en çok satan 10 oyunu şöyle: