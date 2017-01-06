Ocak Ayının İlk Sağlam Kampanyası: Mass Effect 2 Ücretsiz Oldu!

Origin, On The House kampanyaları kapsamında Ocak ayının kampanyasını açıkladı: Mass Effect 2, kısa bir süreliğine ücretsiz.

BioWare tarafından geliştirilen ve 26 Ocak 2010 tarihinde PC ve Xbox 360 için piyasaya sürülen Mass Effect 2, EA Sports’un dijital satış platformu olan Origin’de kısa süreliğine ücretsiz olarak indirime sunuldu.

RPG tarzındaki serinin (4 adet bulunuyor) 2.si olan Mass Effect 2’nin ücretsiz hale getirilmesinin sebebi ise oyuncuların ilgisini bu yöne doğru çekmek. Zira yakın bir zaman önce serinin yeni oyunu olan Mass Effect Andromeda duyurulmuş, bu yıl da piyasaya sürüleceği belirtilmişti. Bu oyuna geçmeden önce serinin 2. oyununu oynamak mantıklı gibi duruyor.

Oyunun grafiklerinin, günümüzdeki grafiklerle kıyaslandığında çok da gerilerde kalmadığını belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca beğenmezseniz zaten kaldırırsınız, sonuçta bir ücret ödemeden yükleyeceksiniz. Minimum sistem gereksinimlerine hiç bulaşmak istemiyorum, zira 1 GB RAM, 15 GB boş depolama alanı gibi sizi sarsmayacak özellikler isteniyor.

Oyunu indirebilmek için öncelikle şuradan Origin yazılımını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa bir hesap açıp şuradaki bağlantıdan da oyuna erişerek indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.