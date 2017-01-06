Ockel, Tablet ve Bilgisayar Karışımı İki Cihazını Duyurdu!

Ockel firması, Windows 10 işletim sistemiyle çalışan, 6 inç boyutundaki tablet ve bilgisayar karışımı cihazının işlevsiz bir prototipini CES 2017’de görücüye çıkardı.

Hollandalı girişim firması Ockel, bir tür tablet olan 6 inçlik Windows 10 masaüstü bilgisayarının işlevsiz bir prototipini CES 2017’de sergiledi. Ayrıca daha önce Indiegogo’da cihaz için bir kampanya başlatılmıştı. Cihazın kullanıma hazır ilk modellerinin mayıs ayında Indiegogo destekçilerine teslim edilmesi planlanıyor.

Ockel, masaüstü bilgisayarlarını gittikleri her yere yanlarında götürmek isteyen kişiler için yaptığı kredi kartı boyutundaki bilgisayarlarıyla isim yaptı. Ockel Sirius B ve onun önceki sürümü başarılı oldu ve bu da şirketi, böyle yeni bilgisayarlar yapma konusunda harekete geçirdi. Bunun sonucunda şirket, takozu andıran bir tasarıma sahip olan, arka tarafında 8 adet giriş bulunduran ve dokunmatik ekranı olan Sirius A’i üretti.

Ockel Sirius A’in iki modeli de USB, USB-C, HDMI, DisplayPort ve ethernet girişi barındıran ve hareket halindeyken kullanım sağlayan güçlü masaüstü bilgisayarlar olarak adlandırılıyor. Bilgisayarın normal sürümü Windows Home işletim sistemi, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelirken Pro sürümü ise Windows Pro işletim sistemi, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. İkİ cihaz da işlemci olarak Intel Atom x7-Z8750’yi kullanıyor. Bilgisayarın batarya kapasitesi bilinmiyor, ancak 4 saate kadar dayanabilecek bir bataryanın kullanılması bekleniyor.

Bilgisayarların fiyatına gelince, Ockel Sirius A 700 dolara, Ockel Sirius A Pro ise 800 dolara satılacak. Bu fiyatların bu cihazlar için oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Nihayetinde 700 dolardan çok daha düşük bir fiyata alacağınız bir dizüstü bilgisayar, en az bu cihaz kadar işinizi görecektir. Ockel’in yüksek fiyata sahip bu bilgisayarlarının piyasada tutunup tutunamayacağını ise zaman gösterecek.