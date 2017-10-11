Oculus Connect Başladı, Bizleri Neler Bekliyor?

Sanal gerçeklik teknolojisi için yeniliklerin tanıtıldığı Oculus Connect geliştirici konferansı, San Jose'de başladı. Bu konferansta VR teknolojisinin geleceği konuşuluyor.

Henüz konferans bitmese de beklenilen veya umulan bazı yenilikler var ve bunların hepsi gayet heyecan verici. Ancak yeniliklerin hepsi, Zuckerberg, Brendan Iribe ve Hugo Barra ve diğer konuşmacılar konuşmalarını tamamlayınca tamamen gün yüzüne çıkacak.

En İyi Oyunlar

Oculus'u diğerlerinin önüne taşıyan en önemli şeylerden birisi kütüphanesinde bulunan benzersiz VR oyunları. Örneğin, Lone Echo, The Unspoker, Robo Recall, Landfall ve daha birçoğu, sadece Oculus Rift'te bulunuyor.

Son Oculus Connect'ten bu yana neredeyse bir yıl geçti ve bugün bir Rift'de oynanabilen oyunlar hiç değişmedi. Bu konferansta da yeni oyunlar ve yeni oyun deneyimlerinin açıklanması bekleniyor.

Karma Gerçeklik

Bu seneki konferansta karma gerçeklik deneyiminin de daha ileriye gitmesi bekleniyorki, gördüğümüz kadarıyla da durum öyle. Bir kulaklık ve eller için sensörler bu deneyimi artıracak özellikleri de beraberinde getirecektir.

Sosyal Medya

Geçen yıl Oculust Rift için Facebook Spaces'a bir göz atmıştık. Oculus ve Facebook, Sosyal VR'ı teşvik etmek amacıyla her uygulamanın Oculus Sosyal Araçları'na erişebilmesini sağlamaya çalıştıklarını açıkça belirtiyorlar.

VR e-Spor Gelecek

e- Spor konusunda da adım atmak istiyen sanal gerçeklik şirketleri, Rift veya Gear VR için yeni bir "vSport" oyunu açıklaması yapmaları hiç de şaşırtıcı olmaz. Halihazırda VR odaklı e-spora yönelik olarak yoğunlaşan Sparc ve Echo Arena gibi oyunlar ile gelecekte bu deneyimler üzerinde büyük bir odaklanma olacağı açıktı. Bu konferansta da bu durumun ilerletilmiş yanını görebilir hatta bir turnuvaya dahi şahit olabiliriz.

Oculus'un Connect etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce giyilebilir teknolojinin en önemlilerinden VR, geleceğin oyun deneyiminin ya da sosyal ağ maceralarının en büyük uygulama alanı olabilir mi?