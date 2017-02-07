Oculus Rift Davasında Gülümseten Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Oculus davasında Facebook 500 milyon dolar cezaya çarptırıldı. İddianamede ise gülümseten ayrıntılar mevcuttu. Zenimax'in avukatlarına göre Oculus VR’ın teknoloji ofisi müdürü olan John Carmack, format atmayı bilmiyordu.

Zenimax, John Carmack’ın fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını iddia etmişti. Facebook ise Oculus’u satın alarak VR dünyasında önemli bir stratejik avantaj elde etmişti. Bunun üzerinde dava açan Zenimax, geçtiğimiz günlerde bu davayı kazandı. Mahkeme kararı ile 500 milyon dolar kazanan Zenimax’in iddianamesinde oldukça gülümseten iddialar mevcuttu.

Oculus VR’ın teknoloji ofisi müdürü olan John Carmack, bu alandaki en önemli ve zeki isimlerden biri olarak anılıyor. Ancak Zenimax’in iddiası, Carmack’ın bir hard disk’i bile formatlamayı bilmediği yönündeydi. “Carmack kendi özgür iradesiyle davadan haberdar olduktan sonra bir sabit diski nasıl sileceğini Google’dan araştırdı” ifadelerine ek olarak, “Oculus bilgisayarlar ve USB cihazları burada bulunan yöntemlerle silindi (Mahkemenin adli bilişim uzmanları bu konuda hemfikirler).” iddiası Zenimax avukatları tarafından ortaya atıldı.

Garip olan ve birçok kişiyi tebessüm ettiren durum, John Carmack gibi bir teknoloji gurusu ve dahi olarak gösterilen kişinin bir sabit diski bile silmeyi bilmemesi. Carmack muhtemelen daha ileri seviyede birşeyler arıyordu. Yine de teknoloji davasının büyüklüğüne bakıldığında gayet komik bir ayrıntı.