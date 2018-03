Hangisini Almalıyız: Oculus Go mu Samsung Gear VR mı?

Yıllardır Oculus ve Samsung, dünyadaki iyi ve en güçlü mobil VR cihazını piyasaya sürebilmek için cihazlarının üzerinde epey çalışıyor.

Bu kıyasıya mücadelede Gear VR, bugün mobil platform için piyasayadaki en canlı ve en kaliteli VR gözlüklerinden biri haline geldi. Tüm cihazı kullanabilmeniz için telefonunuzu kullanmanız ve en iyi deneyimi elde etmek için bataryanızı boşaltmanızı gerekiyor. Oculus ise herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan, telefonla çalışan taşınabilir Gear VR kulaklığa bir alternatif sunmaya hazır görünüyor.

Donanım Karşılaştırılması

İlk olarak Gear VR'ın, Oculus Go'da bulunan özel pillerle sunduğu kadar uzun VR deneyimi sunması pek mümkün değil. Bir Galaxy S9 Plus bataryasını tamamen tüketmeyi hedeflesiniz bile, Gear'ın kullanım süresi Oculus kadar uzun sürmez. Oculus Go hoparlörleri mekansal ses için tasarlandığından ve Gear VR'daki Samsung telefonu kulaklarınızdan daha uzak olduğu için görüntü bazında da Oculus Go, Gear'dan çok daha güzel bir görüntüye sahip. Eğer VR deneyimini kulaklık ile yaşamayı planlıyorsanız, ses deneyimleri çok benzer olacaktır.

Cihazlarda bulunan en büyük fark ise ekran çözünürlüğü. Oculus, ekranındaki pikselleri arttırarak görüntüyü daha iyi sunmayı başarmış durumda. Böylece mevcut videoları görselleştirmek için daha fazla piksel kullanabiliyor. Gear VR ise gördüğünüz görselleri oluşturmak için sadece 1024x1024 piksel kullanılabilir durumda. Oculus Go, gözlüğü kullanırken önemli farkı yaratan unsur 1280x1280 piksel ile kullanılabilir olması.

Hangisini Almalıyım?

Doğal olarak, bu iki gözlüğün fiyatı da seçim yaparken önemli bir unsur. Amerika'daki birçok Gear VR kullanıcısı, Samsung telefon aldıklarında VR gözlüklerini ücretsiz olarak aldılar ve gözlüğü satın alanlar bile gözlük için 100 dolardan -Türkiye'de Samsung Gear fiyatları 200 liradan başlıyor- fazla harcama yapmadılar. Oculus Go piyasaya sürüldüğünde 199 dolar üzerinden çıkacak -Türkiye çıkış fiyatı henüz bilinmiyor- ve bu diğer tüm VR kulaklıklarla karşılaştırıldığında epey ucuz olmasına rağmen, Gear VR'a kıyasla epey pahalı kaçmakta. Oculus'un çıkış fiyatına değip değmeyeceğini ise gelecek günlerde ürünü kullanan kişilerin yorumlarınca anlayabileceğiz.