Oculus Go, yakın zamanda çıkacak fakat henüz test kullanıcıları tarafından test edilmedi. Ama şirketten, cihaza dair önemli bir bilgi geldi.

PC kanadında Oculus Rift, mobil cihaz kanadında ise Samsung ile Gear VR gözlüğüyle VR teknolojisinde çıtayı yükselten Oculus, şimdi de tek başına bağımsız bir şekilde; 'standalone' çalışabilecek Oculus Go'yu çıkarmaya hazırlanıyor. Bu modelin en büyük avantajı, çalışabilmek için herhangi bir harici bağlantıya ihtiyaç duymaması. 199 dolarlık satış fiyatıyla yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazırlanan cihaz hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı.

Oculus Go'nun çıkışına aylar, belki de haftalar kaldı fakat hala kullanıcılar tarafından test edilmiş değil. Oculus' ten John Carmack, cihazın performansına dair bir fikir verdi. Twitter'daki bir soruyu yanıtlayan Oculus teknoloji sorumlusu, iki sene önceki model olan Galaxy S7'nin kullandığı Gear VR'dan önemli ölçüde güçlü olması gerektiğini ifade etti. Go'nun, çalışma mantığında S8 gibi çalışacağını, dolayısıyla her şeyin S7'den daha iyi çalışacağını ifade ediyor.

Bu yılın başlarında, Go'un Google Pixel gibi daha eski telefonlarda kullanılan Qualcomm'un Snapdragon 821'ini kullanılacağı açıklandı. Go'nun performansında düşüklük sorunu olmayacaktır fakat 845 ile piyasaya çıkan cihazlarla rekabet etme şansı azalacaktır. Oculus Go çıktığı anda almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.