Oculus, bu yıl Facebook’un F8 geliştirici konferansında, Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik (VR) gözlüğünü tanıtmayı planlıyor.

Oculus, Variety'den gelen bir habere göre, sanal gerçeklik gözlüğünü Facebook’un Mayıs ayında gerçekleştireceği F8 geliştirici konferansına sunacağını bildirdi. Bu bağlamda Oculus, yeni bağımsız sanal gerçeklik gözlüğünü ilk defa, geçen Ekim ayında 199 dolar fiyat etiketi ile duyurmuştu. Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik gözlüğünün, bağımsız olması meselesi ise herhangi bir telefona veya bilgisayara bağlı olmaksızın VR’ı günlük kullanımlarınıza imkân sağlayacak şekilde tasarlanmış olması anlamı taşıyor.

İçeriğine gelecek olursak Oculus Go sanal gerçeklik gözlüğü, Xiaomi tarafından üretilecek ve içinde bir Snapdragon 821 işlemci taşıyacak. Son zamanda yayılan sızıntılara bakılırsa, 199 dolarlık modelin 32 GB depolama içereceği, bu sebeple 64 GB’lık daha yüksek depolama alanına sahip modelin ise daha yüksek fiyatla satışa sunulacağını anlaşılıyor.

Tüm bunlar bir yana dursun, Oculus şimdilerde bağımsız bir prototip olan Santa Cruz kod adı verilen farklı bir gözlük üzerinde de çalışıyor. HTC kısa süre önce Vive gözlük setinin daha yüksek çözünürlüklü bir sürümü olan Vive Pro’yu, dahili bir kulaklık ve kablosuz bir adaptör desteği ile duyurmuştu. Bu, Oculus’un bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü için rakip olabilecek bir cihaz. Peki siz bu sanal gerçeklik gözlükleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Gereksiz bir harcama kaynağı mı, eğlenceli bir hobi mi?