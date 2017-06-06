Oculus, macOS'a Halen Destek Vermiyor!

Oculus'un belirttiğine göre henüz macOS desteği ile ilgili bir gelişme yok.

Oculus, Rift cihazının macOS ortamında da çalışması için gereken desteği yakın zamanda verecekmiş gibi durmuyor. Dün yapılan açıklamalarda SteamVR'ın macOS ortamına geleceği söylendi. Belirtilene göre Apple bilgisayarlar gerçekçi bir VR deneyimi sunmak için gereken minimum özelliklere sahip durumda. Fakat yine de Oculus öncelikle PC platformuna yoğunlaşmak istiyor.

Oculus Rift DK1 ve DK2 zamanlarında, cihaz daha geliştirme aşamasındayken Oculus macOS ortamına destek veriyordu. Fakat bu 2015 ortalarından sonra değişti. Oculus cihazlarının minimum sistem gereklilikleri yükseliyordu ve Apple donanımları bu hızda gelişmiyordu. Oculus görüntü kalitesi sorunları sebebiyle macOS desteğini kesti ve Windows'a yoğunlaştı.

Bu o zamanlar doğru bir strateji de olsa şu an Apple cihazlar VR için fazlasıyla iyi deneyimler sunacak durumdalar. Bu yüzden bir süredir macOS desteğinin gelmesi gerektiği konuşulsa da Oculus'un yakın zamanda böyle bir planı olmadığı belirtildi. Belki de bu durum Oculus'un Samsung ile daha yakın olmasından kaynaklanıyordur.

Oculus'un, Apple'ın güçlü cihazlarına bile destek vermemesi, bu güçlü cihazları alacak kişileri üzecektir. Ayrıca oynamak olmasa da macOS ortamında uygulama geliştiren kişiler de bu durumdan etkilenecektir. Fakat ne olursa olsun oyun oynayan kesim daha çok Windows cihazlara sahip durumda. Az sayıda olan hem oyuncu hem de macOS kullanan kişilerin çok azı VR cihazı alacaktır. Böyle düşünüldüğünde Oculus'un kararının çok da yanlış olmadığı görülebiliyor.

Şu sıralar Apple'ın da kendi VR sistemini geliştirebileceği konuşulurken Oculus'un macOS desteği vermemesi şaşırtıcı olurdu. Bu sebeple yakın gelecekte Oculus tekrar macOS desteği verecek gibi duruyor.