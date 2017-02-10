Zuckerberg, sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift’le birlikte çalışacak yeni eldivene ait prototipi ilk kez sergiledi.

Oculus yüzünden başı derde giren ve Zenimax tarafından açılan davayı kaybedip 500 milyon dolar ceza ödemeye mahkum edilen Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg, keyfini hiçbir şeyin kaçırmasına izin vermeyerek Oculus Rift’le ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı. Zuckerberg, sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift’le çalışacak eldivene ait ilk prototipi Facebook profilinden paylaştı.

Sanal gerçekliğin geliştirilerek farklı fonksiyonlar kazanmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Zuckerberg, Oculus Rift eldiveniyle kullanıcıların sanal bir klavyede yazı yazabileceklerini ve çizim yapabileceklerini açıkladı. Çok fazla bilginin aktarılmadığı eldivenin çekildiği fotoğraflarda, Oculus’un kendi kameraları yerine üçüncü parti olan OptiTrack kamera sensörleri kullanılmış.

Aşağıda Pebbles’in, el hareketlerinin eş zamanlı olarak 3 boyutlu olacak şekilde nasıl kullanılacağıyla ilgili paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz. Oculus Rift için geliştirilen eldivenin mekaniği hakkında fikir sahibi olmak için faydasının olacağını düşünüyorum.