Oculus Rift'teki En İyi Oyun HTC Vive'a Geliyor!

Oculus Rifte'te aksiyon dolu saatler yaşatan 'Superhot' oyunu, HTC'nin gözdesi HTC Vive'a geliyor.

Superhot, Oculus Store'da piyasaya sürülmesinden 6 ay sonra Steam vasıtasıyla nihayet HTC Vive'a geliyor. Birçok sanal gerçeklik sistemi denemiş oyuncuların çoğu 'Superhot'ın, bu sistemlerde açık ara önde olduğunu düşünüyor.

Oyun, etrafımızda bizi koşturan, bize bir şeyler fırlatan ve ateş eden yani bizi öldürmek isteyen suikastçiler ile ilerliyor. Zaman zaman gelen kurşunlardan kurtulmak için akrobatik hareketler dahi yaptıran oyun, adeta oyun oynayarak spor yapmanızı da sağlıyor. Tabi eğlencesi de cabası. Ancak eylemlerinizi iyi seçmelisiniz çünkü ölürseniz baştan başlamak durumunda kalıyorsunuz. Belki en iyi VR oyunlarından biri olmasının sebebi de budur.

Oyunda birisi bize bıçak doğrulttuğu zaman, işler nispeten basit. Ama karşınızda üç tane av tüfekli suikastçi gördüğünüzde biraz daha zorlaşıyor. Bu sayede kurşunlardan kaçmak için kendi özel hareketlerinizi de geliştirebilirsiniz.

Oculus tarafından kısmen bilgisayar için üretilen oyun, sanal gerçeklik sistemleriyle adeta muazzam hale geliyor.

Mart ayında gelen Forever güncellemeyle "headshot-only" veya "beat" seviyeleri de ekleniyor. Bu seviyelerin yanısıra yeni dövüş teknikleriyle gelişen yapay zekaya karşı savaşmak, çok daha zevkli bir hal alıyor.

Bu oyun HTC Vive'a gelmeden önce bazı Vive sahipleri cihazlarına, "Revive" adlı bir yazılım indirerek Superhot VR ve Robo Recall oynama şansına sahiptiler. Ancak şimdi uğraşmalarına gerek kalmadı. Aynı desteğin Robo Recall için de beklendiği bildirildi.

Oyunu normalde 24.99 dolara Steam'den indirmek mümkün, ancak bu hafta 5 dolar indirimli. Eğer HTC Vive sahibiyseniz ve bu oyunu henüz oynamamışsanız, en kısa sürede denemenizi öneririz.

HTC Vive'da Superhot'ın nasıl olduğunu merak ediyorsanız alttaki videodan izleyebilirsiniz.