Oculus Rift'in Kurucusu Palmer Luckey, Facebook'tan Ayrıldı!

Oculus Rift'in kurup daha sonra 2 milyar dolara Facebook'a satan Palmer Luckey, 3 yıllık Facebook kariyerinin ardından, Facebook'tan ayrılıyor.

Sanal gerçeklik sektörü büyük atılımlara sahne oluyor. Birçoğumuzun ilk olarak Oculus Rift adı altında gördüğümüz sanal gerçeklik gözlükleri günümüzde, HTV Vive ve PlayStation VR’ın çıkması ile birlikte iyiden iyiye popülerleşmeye başladı. Oculus’un kurucularından Palmer Luckey, Facebook’ta ki görevinden ayrılacağını açıkladı. Oculus ilk çıktığında, firmaların ilgi odağı olmuş ve sonunda Facebook tarafından 2 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.

Facebook’un Oculus’u satın almasının ardından Facebook’ta çalışmaya başlayan Palmer Luckey, yaklaşık 3 yıl boyunca Facebook’ta Oculus’un geliştirilmesi için çalışmalarına devam etmişti. Geçtiğimiz gün yayınlanan habere göre ise Facebook’tan ayrılacağı, bizzat Facebook tarafından doğrulandı. Facebook yaptığı açıklamada Palmer’ı özleyeceklerini söyledi.

Aslında bu hamlenin yapılması bekleniyordu. Luckey’nin ayrılmasına sebep olan şeylerden birisi Xiaomi’den ekibe katılan sanal gerçeklik teknoloji uzmanı Hugo Barra ve bir süre önce Zenimax davasında kaybedilen 500 milyon dolarmış gibi gözüküyor. Palmer Luckey, Oculus dahil sanal gerçeklik teknoloji alanında tüm yetkinin Hugo Barra’ya geçmesine içerlemiş olabilir. Ancak tek sorun burada değil. Zenimax ile olan davada ödenen 500 milyon dolarlık cezanın 50 milyon doları bizzat Palmer Luckey’nin cebinden çıkmıştı. Bu durum Palmer Luckey’nin ve Facebook’un ayrılığına zemin oluşturmuş olabilir. Palmer Luckey’e gelecekte ki kariyerinde başarılar diliyoruz.



