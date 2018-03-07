HTC Vive sonrası popülaritesi düşen Oculus Rift'te oluşan bir hata sonucu Oculus Rift sanal gerçeklik setleri çalışmayı durdurdu.

Tüm dünyada kullanılan sanal gerçeklik seti Oculus Rift, bugün oluşan bir hata sonucu hizmet vermemeye başladı. Sanal gerçeklik setini kullananların sosyal paylaşım platformlarında ve forumlarda bahsettiğine göre, kulaklık çalıştırıldığında yükleme arayüzüne erişim sağlanamadı.

Oculus Rift sanal gerçeklik gözlüklerini çalıştırmak isteyenler,"Can't Reach Oculus Runtime Service (Oculus Servisine Ulaşılamıyor)" ve "Failed to initialise with Oculus: Signature Invalid (Oculus Başlatılamadı: Geçersiz Kullanıcı)" hatalarını aldılar.

Yaşanan ani paniğin ardından, sorunun nedenini fark eden sanal gerçeklik ekipmanı üreticileri Twitter üzerinden açıklama yaptı: "İnsanların Rift'in yazılımını kullanma yeteneğini etkileyen bir sorun olduğunun farkındayız ve sorunu çözmek için çalışıyoruz. Sabrınız için teşekkürler!" Ayrıca sorunun nedeni de tespit edildi. Hata 'OculusAppFramework.dll' güvenlik sertifikasının Oculus işlemcisini engellenmesinden kaynaklanıyor. Ancak sorunun ne zaman düzeleceğiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

Eğer Oculus Rift kullanıyorsunuz geçici bir çözüm olarak Windows’un “Sistem tarihini ve saatini otomatik olarak ayarla" seçeneğini devre dışı bıraktıktan sonra tarihi birkaç gün ileriye alarak cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca yaşanan sorun Windows’un otomatik güncellemelerinden de kaynaklanıyor olabilir ve bu durumda sisteminizi de önceki bir tarihe geri yükleyebilirsiniz.