Oculus'un İlk Bağımsız VR Setini Xiaomi Üretecek!

Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Oculus'un ilk bağımsız VR seti olan Oculus Go'yu Çinli teknoloji şirketi Xiaomi üretecek. Global'de Oculus Go adıyla satılacak olan cihaz, Asya pazarında Mi VR Standalone adıyla satışa sunacak.

Qualcomm’un CES 2018 basın toplantısında söz alan Facebook’un VR çalışmalarından sorumlu yöneticisi Hugo Barra, Oculus'un ilk bağımsız VR seti olan Oculus Go’nun Xiaomi tarafından üretileceğini duyurdu.

İlk kez geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıtılan Oculus Go, standart VR setlerinin aksine herhangi bir akıllı telefon ya da bilgisayar bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Oculus Go, tüm görsel işlemler için Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisinden gücünü alıyor.

Xiaomi’nin üreteceği bağımsız VR setinin adı Mi VR Standalone olacak. Fakat Çinli teknoloji şirketinin VR setinin temel özellikleri Oculus Go ile birebir aynı olacak. Bunun dışında Mi VR Standalone Oculus, geliştiricilerinin oluşturdukları içerikleri Mi VR platformuna aktarma olanağı sağlayan Oculus Mobile SDK’yı da destekleyecek.

Oculus henüz Mi VR Standalone’un yetenekleri hakkında detaylı bilgi vermedi. Fakat VR seti Amerikan Federal İletişim Kurulu FCC’ye geldiğinde cihaz hakkında daha detaylı bilgilere kavuşmuş olacağız.