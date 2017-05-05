Oculus'un krucusu Palmer Luckey, Facebook'tan ayrıldıktan sonra çıktığı tatilden eğlenceli görüntüler paylaştı. Uyaralım, görüntüler göz zevkinizi bozabilir.

Oculus’un kurucusu Palmer Luckey, bu sene yaşadığı sıkıntılı süreci tatil yaparak atlatıyor. Trump’ın yanında olan tavırları ile dikkat çeken Palmer Luckey, yaptığı yanlış hamlelerden dolayı Facebook’la ters düşmüş ve en sonunda daha fazla dayanamayarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Yakın tarihli bir raporda, Amerika Başkanı Donald Trump’un açılış kutlamaları için 100.000 dolarlık bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bunun da etkisi ile Luckey’den hoşlanmayan büyük bir topluluk oluştuğunu gördük.

Luckey, Mart ayında Facebook’tan ayrıldıktan sonra kafasını dinlemeye karar vermiş gözüküyor. Japonya’nın kırsal kentlerinden Tokushima’da, VR festivalini ziyaret eden Luckey, Japonya’daki ziyaretinde eğlencenin dibine vuruyor gibi duruyor. Kız arkadaşı ile birlikte turistik yerleri dolaşan Palmer Luckey, gittiği anime içerikli VR festivalinde birde cosplay yaptı. Yaptığı cosplay’in birazcık farklı olduğunu söylemem gerekiyor. Metal Gear Solid 5 oyununda, sexy kişiliği ile ön plana çıkan Quiet karakterinin cosplayini yapan Luckey, göz zevkinizi bozabilir. Luckey’nin iş hayatında ne yapacağı bilinmiyor ancak, şu ana kadar kazandığı parayla, rahatlıkla hayatını sonlandırabilir. O yüzden çok fazla taktığını düşünmüyorum.