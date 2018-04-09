Facebook'un imza attığı veri skandalı, akıllarda çeşitli soru işaretleri oluşturdu. Oculus'un sahibi olan Facebook, VR kullanıcılarının verilerini de kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor mu?

Facebook, kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda zorlu sorularla karşı karşıya kalmış durumda. Oculus, diğer VR platformlarında da olduğu gibi, kullanıcıların nereye baktıkları ve nasıl hareket ettikleri konusunda ciddi bilgilere sahip. Peki Oculus'u satın alan Facebook, bu verilerden faydalanıyor mu, faydalanıyorsa nasıl?

360 derecelik videolarda en çok görüntülenen yerlerin ısı haritasını çıkaran Facebook, bu bilgileri VR kullanıcılarından daha detaylı edinebiliyor. Elle kontrol imkanı sağlayan cihazlardan o gün yorgun olup olmadığınızı bile öğrenebilen Oculus'un bu denli veri toplaması akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Oculus yetkililerinin belirttiğine göre bu veriler, Facebook reklamcılarıyla paylaşılmıyor.

VR deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için yükseklik gibi bazı verileri de topladığını belirten Oculus, bu bilgilerin hiçbirini Facebook ile paylaşmadığını söylüyor. Sadece Facebook uygulaması şeklindeki VR uygulamaları (Spaces gibi), Facebook'taki diğer üçüncü parti uygulamalar gibi veriler toplayabiliyor, ki bu zaten bildiğimiz bir şey.

Kısacası Oculus, VR verilerini doğrudan Facebook ile paylaşmıyor. Ancak bir sıkıntı var, o da şu: Oculus'un verileri Facebook ile paylaşmasının önünde hiçbir engel yok. Bu da gelecekte tekrardan ciddi gizlilik sorunlarının ortaya çıkmasına yol açabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Facebook'un Oculus'u satın alması, yoksa sadece veriler için miydi?