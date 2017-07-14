Oculus Rift, sanal gerçeklik konusunda yeni ufuklar açan bir üründü. Ancak heyecan dolu VR yarışında Facebook’un sahibi olduğu Oculus’tan efsane bir atak daha geldi. Telefona, konsola ya da bilgisayara ihtiyaç duymayan sanal gerçeklik seti artık hayal değil.

Bloomberg'e göre Facebook, bağımsız bir Oculus kulaklık seti çıkarmayı planlıyor. “Paciific” kod adlı cihaz, Xiaomi tarafından üretilecek ve önümüzdeki yıl 200 dolarlık bir etiketle piyasaya sunulacak. Aslında tepe isim Mark Zuckerberg’in geçen yıldan beri yaptığı açıklamalara bakılırsa, ürünün uzun süreden beri planlandığı anlaşılıyor.

Pacific aynı zamanda kablosuz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilecek. Ancak Rift gibi mekansal algılama yeteneği olmayacak. Samsung’un Gear VR setlerine oranla çok daha hafif olması beklenen set, zamanla Rift’in yerini alacak.

Ayrıca Oculus, tüm süreçte Rift'in işlevlerini kablosuz olarak çoğaltan bir kulaklık seti çıkartmayı planlıyor. HTC Vive için üretilen bazı aksesuarlarda görüldüğü gibi, muhtemelen dahili donanımı güçlendirmek için bir batarya takımı da gelebilir.

Pacific’in en büyük müşterilerinin havayolu firmaları olması bekleniyor. Çünkü uzun mesafeli sıkıcı yolculuklar esnasında hafif ve eğlenceli bir çözüm sunabilirler. Ayrıca fiyatı diğer seçeneklere göre çok daha düşük olduğundan son kullanıcının tercihleri arasında olacaktır.