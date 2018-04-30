Oculus VR, hareket yakalama özelliğini kullanarak kullanıcılarına sanal bir tiyatro deneyimi sunacak.

EviOculus VR, gerçek dünyadaki oyuncuları kullanarak gelecek sene başlayacak yeni bir tiyatro sistemini piyasaya sürecek. Oculus deneyimlerinden sorumlu bir yapımcı olan Yelena Rachitsky'nin söylediğine göre interaktif tiyatro gösterisi Sleep No More ile önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak.

Fikre göre deneyimli oyuncular bizlere evimizin rahatlığında tiyatro gösterisi sunacak. Bu deneyimde, seyirciler ortak bir dünyaya girecek ve Oculus Rift kulaklıklarıyla çok daha iyi bir deneyim yaşayacak. Oculus, sanal tiyatronun faydalarını yalnızca VR'a bir yatırım değil aynı zamanda sanata da bir fayda olarak görüyor.

Sürükleyici tiyatro deneyimi, gelecek günlerde daha da büyüyecek. HBO, ikinci sezonunu tanıtmak amacıyla Westworld'ü gerçek dünya üzerinde bir çiftlik haline getirecek.

Oculus'un yeni modeli, hem gerçek aktörlerin sağlayabileceği bir deneyim hem de yalnızca VR'la gerçekleşebilecek. Bu tip bir teknoloji kullanıcılara erişim özgürlüğü sunarak, her iki dünyanın en iyilerini birleştirebilir.