Oculus yaptığı açıklamayla Santa Cruz Projesi olarak bilinen yenin nesil Rift'lerde kordonların tamamen kesileceğini açıkladı. Şirket böylelikle bir bilgisayara ihtiyaç duymadan üst seviyede bir VR deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan Facebook'a bağlı Oculus, geçmişte Samsung Gear VR ve Google Daydream'ın cep telefonları bazlı sanal gerçeklik deneyimlerini, bilgisayarlar üzerinden kullanıyordu. Bunun sebebi ise mevcut teknolojik ilerleme baz alınırsa, maksimum seviyede sanal gerçeklik deneyimi yaşamaktı. Ancak şirket, şimdilerde bilgisayarlardan da kurtulup tamamen bağımsız bir deneyim yaşatmak için çabalıyor.

PC kalitesinde VR

Oculus, Proje Santa Cruz'un ilk prototipini 2016 yılında tanıttığında bu görenlere çok inandırıcı gelmedi. Ancak teknolojik ilerleme prototipi inandırıcı bulmayanları biraz utandırdı. Oculus Connect 4'te Zuckerberg tarafından tamamen işlevsel bir görüntü sunan sanal gerçeklik cihazı tanıtıldığında, bu alanda da yeni bir döneme de girilmiş oldu. Santa Cruz, Gear VR'a kıyasla kablolarından kurtulan Oculus Go'nun akisine, bilgisayar kalitesinde VR'ı tek başına bir paket içinde sunmaya hazırlanıyor. Elbette henüz Santa Cruz'un kullanıldığını görmedik ancak şirketin amacı, kord ya da harici bir bilgisayar olmadan üst düzey deneyimi yaşatmak.

Yeni Nesil Sensörler

Hareket sensörleri olmadan PC kalitesinde bir sanal gerçeklik deneyimi sunulmayacağını bilen Oculus, Santa Cruz için bu sensörleri tekrar tasarladı. Tutma yerlerinin üzerinde geniş halkalar bulunan bu sensörler, orijinal dokunmatik sensörlerin kızılötesi LED'lerini kullanıyor. Ayrıca cihazda bulanan 4 adet ultra geniş kamera sayesinde hareket sensörlerinin hassas bir şekilde kullanımı kolaylaşıyor. Böylelikle kullanıcıya daha rahat bir hareket imkanı sunuyor.

Bu teknolojiyi ne zaman göreceğiz sorusunun cevabı ise yine Oculus Connect'de az da olsa verildi. Şirket, 2018 yılında Santa Cruz'u geliştiricelere göndereceğini duyurdu. Yani daha zamanımız var ve heyecanlanmaya devam edebiliriz. (Bu arada fiyat konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ancak tahminlere göre ABD'de 499 dolar civarında olacak.)