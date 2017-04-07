Odaları Ekranlara Dönüştüren Zihin Uçuran Proje: Lightform

Yeni Lightform mimarisi, insan gözü için adeta bir büyü. Eskiden Microsoft için çalışan dahi Brett Jones bu kez turnayı gözünden vurmuş gibi.

Bilim bazen o kadar uç seviyeye taşınır ki, insanların gözüne "sihirmiş" gibi gözükebilir. Elbette bu cihaz için "bilim mucizesi" sıfatını kullanmak fazla olur, ancak çok yetenekli olduğu kesin.

Microsoft'un akıl almaz IllumiRoom konsepti ve Box projeksiyonunun arkasındaki araştırmacılar, projeksiyon haritalama yapısı üzerinde çalışıyorlar. Lightform, projektörler ve akıllı haritalama teknolojisi sayesinde oturma odalarını ekranlara dönüştürmeyi hedefleyen muhteşem bir cihaz.

Microsoft IllumiRoom'un geliştiricisi Brett Jones ve ekibi tarafından oluşturulan Lightform, herhangi bir projektöre HDMI kablosu ile bağlanan basit, küçük bir bilgisayar. Lightform, odadaki nesneleri taramak ve bulmak için bir işlemci ve yüksek çözünürlüklü bir kamera içeriyor. Temel olarak, bir odadaki her şeyi ekranımsı bir yapıya dönüştürüyor. Projeksiyon haritalama şekli, sıradan nesneleri hareketli görüntüleri yüzeylere dönüştürmek için bir yöntem. Benzer bir mimarinin geçmişte müzik videolarında, ışık şovlarında ve reklamlarda uygulandığını görmüştük. Ancak eskiden Microsoft, Waly Disney ve Electronic Arts'da görev alan Brett Jones olayı bambaşka bir boyuta taşımış. Lightform ile yapabileceğiniz şeyler hayal gücünüzle sınırlı. Cihazı, nesneleri ek bilgiler ya da animasyonlar ile zenginleştirmek için kullanabilir ya da basit bir duvarı sanat eserine çevirebilirsiniz. IllumiRoom yaz aylarında satışa sunulacak ama fiyatı henüz belli değil.