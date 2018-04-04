ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, Bitcoin'in bir yatırım aracı olarak görülmesinin yanlış olduğunu, Bitcoin'e yatırım yapmanın Çiftlik Bank'a yatırım yapmaktan farklı olmadığını belirtti.

Son aylarda finans gündemini en çok meşgul eden konulardan biri kripto para birimleri oldu. Öncelikle en popüler kripto para birimi olan Bitcoin rekor seviyelere çıktı, küçük ve orta seviye yatırımlarla büyük kazançlar elde etmek isteyenleri heyecanlandırdı. Daha sonra ise beklenmedik bir düşüşe geçerek kripto para yatırımcılarının buz kesmesine neden oldu. Bu durum, kripto para birimlerinin bir yatırım aracı olarak görülmesi konusunda büyük tartışmalara neden oldu. Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık da konuya dahil olarak, Bitcoin ve kripto paralar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’in bir balon olduğunu ve yatırım yapanların bu balon patladığında mağdur olacağını söyleyen Eliaçık, ‘’Bitcoin sanal para tanımına dahil olan ancak tam karşılığı olmayan ve mevzuatta da tanımı yapılmamış bir kripto para. Dolayısıyla Bitcoin’i yatırım aracından ziyade 1600’lü yıllarda lale soğanı örneğine benzetiyorum. Lale soğanı için insanlar o dönemlerde ‘Bugün alırsam yarın kazançlı çıkarım’ diyordu ancak balon patladığında alıcısı kalmadı ve bu nedenle de yatırım yapan insanlarda yıkıcı etkisi oldu. İşte Bitcoin’i de aynı bu etkiyi yaratacak bir araç olarak değerlendiriyorum. Bitcoin de lale soğanı örneğinde olduğu gibi her an patlayabilir.’’ dedi.

Bitcoin’e yatırım yapmanın Çiftlik Bank’a yatırım yapmak ile eş değer olduğunu dile getiren Eliaçık, ‘’Bitcoin bunların tamamen dışında yer alıyor ve dolayısıyla ayrı bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor. Bitcoin, Çiftlik Bank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Esasen Bitcoin’e yatırım yapmanın Çiftlik Bank’a yatırımdan farkı yok. Tüm bu nedenlerden ötürü sanal para birimlerine yatırım yapılmasına da sıcak bakmıyorum ve sakıncalı buluyorum.’’ dedi.