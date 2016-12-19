Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Şekil Faresi: Odin Aurora

İskandinav Mitolojisi'nin en büyük tanrısı olan Odin temalı projeksiyon faresi, oldukça ilginç yapısıyla dikkat çekiyor.

Günümüzde özellikle Marvel'ın en popüler karakterlerinden biri olan ve Chris Hemsworth gibi de yakışıklı bir oyuncu tarafından canlandırılan Thor, aslen İskandinav mitolojisine bağlı olan ve bu mitolojiye göre en güçlü tanrılardan biridir. Ancak, hem Thor'un babası olan hem de İskandinav Mitolojisi'nin Zeus'u olarak en güçlü tanrı olan Odin ise aslında Thor'a göre daha az biliniyor olsa da en sağlamı olduğunu belirtmek gerek.

İşte buradan hareketle daha önce ortaya çıkan projeksiyon klavyenin bir benzeri şeklinde Odin temalı ve harika görünen bir fare üretildi. ODiN Aurora adını alan fare, tasarım olarak Odin'in temel alındığı yapısıyla dikkat çekiyor.

Yukarıda görebileceğiniz gibi bir yapıya sahip olan Serafim adlı firma tarafından üretilen Odin Aurora, 8cm x 8cm bir alana yayılıyor ve mouse gibi kullanılabiliyor. "Dünyanın ilk projeksiyon faresi" olarak dikkat çeken bu mouse USB ile Mac ve Windows'a bağlanabiliyor. Mac'in trackpad'inde yapılacak tüm hareketleri bu farede de yapabileceğinizi belirtmiş olalım.

Oldukça şekil bir yapıya da sahip olan Odin Aurora faresine dilerseniz buradaki adresten Amazon üzerinden sipariş verebilirsiniz.