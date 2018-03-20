ODTÜ Bireysel Gelişim Günleri 31 Mart-1 Nisan Tarihlerinde!

ODTÜ Verimlilik Topluluğu tarafından düzenlenen Bireysel Gelişim Günleri’nin bu yıl ki etkinliği 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi B Salonu’nda gerçekleşecek.

Bireysel Gelişim Günleri, alanında uzman konuşmacıların yol göstericiliğinde katılımcılara mesleki gelişim konusunda katkıda bulunacağı gibi motivasyon teknikleri, takım çalışması, problem çözme, fikir yürütme ve karar alma etkinliklerini içeren seminerleri ile katılımcıların uygulama becerilerini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaktır.

Belirli sayıda oturuma katılan konukların birer sertifikayla ayrılacakları BGG’ye katılım tamamen ücretsizdir. Engelsiz gerçekleştirilecek olan etkinlikte: işitme engellilerin de yararlanabilmesi için, oturumlarını bir eğitmen aracılığıyla işaret diline çevirecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiye “Bireysel Gelişim Günleri” Facebook ve Twitter sayfalarından ulaşabilir, ayrıca etkinliğe kayıt olmak için odtuvt.org.tr/bireysel-gelisim-gunleri sitesini ziyaret edebilirsiniz.