ODTÜ'den Türkiye'nin En Büyük Online Eğitim Programı!

ODTÜ, Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı için kayıtlara başladı. 1 Eylül 2017'ye kadar sürecek programa kaydolmak için elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden Orta Doğru Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ODTÜ-Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı’nda, 21. dönem kayıtları başladı. 20 yıldan beri her sene eksiksiz düzenlenen bu özel sertifika programı, ODTÜ eğitimini online platform üzerinden almanızı sağlayacak.

Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı(BTSP) bilgisayar mühendisliği programında gelişmek isteyen kararlı kişilere, sonunda tüm nitelikli bilgilere ulaşabilecekleri bir eğitim imkanı sunuyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 200 kişilik kontenjan açan ODTÜ, bu zamana kadar 2000 sertifikalı mezun vererek Türkiye’nin en büyük online eğitim programlarından birisini sağlamayı başarmış.

Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı’nda ODTÜ’de verilen Bilgisayar Mühendisliği alanının temel 8 dersi katılımcılara sunuluyor. Toplamda 4 döneme denk gelecek 9 aylık süreçte verilecek bu 8 ders, her dönem 2 ders olacak şekilde verilecek. Dönem başı cüzi bir ücret karşılığında verilecek bu eğitim, öğrenci veya öğretmenseniz çok daha ucuza geliyor.

Son derece prestijli bir sertifika olan BTSP, online dersler sayesinde her an istediğiniz yerde ders alabilmenizi sağlıyor. Her dönemin sonunda ODTÜ öğretim görevlileri ile yüz yüze derslere ve sınavlara katılmak için üniversiteye çağrılacak katılımcılar, eğer programı başarılı bir şekilde atlatabilirse resmi meslek sertifikasını almaya hak kazanıyorlar.

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi ve Business Management Institute işbirliğinde düzenlenen programın 21. dönem kaydınızı, 1 Eylül 2017 tarihine kadar tamamlayabilirsiniz. Hazır üniversite ve meslek seçimleri varken, ODTÜ ayrıcalığıyla bir eğitim almak istiyorsanız buraya tıklayarak kaydınızı yapabilirsiniz.