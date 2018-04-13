ODTÜ İşletme Topluluğu'nun düzenlediği ve 22 Nisan tarihinde Club Mirador İncek'de gerçekleşecek olan Cheers 2018'e katılmak için acele edin.

Ankara’nın ve Türkiye’nin en büyük kariyer topluluklarından olan ODTÜ İşletme Topluluğu havaların güzelleştiği bu zamanlarda harika ve bambaşka bir organizasyonla öğrencilerin karşısına çıkıyor.

Düzenlediği her etkinliğin altına başarıyla imzasını atan İşletme Topluluğu 25 yılda 35 defa düzenlemiş olduğu Ankara’nın en büyük geleneksel öğrenci partisi olan Cheers’ı bu yıl açık hava festivali olarak organize ediyor.

Sınırsız eğlencenin adresi olan bu festivalde uzun süre yurt dışında kendini kariyerinde geliştiren ve ilk defa Ankara’da çalacak olan başarılı ve ünlü prodüktör/Dj Faruk Sabancı, Sezer Uysal, Cielo, Dj Himm, K-Billy ve Norm Ender ile müziğe doyacaksınız!

22 Nisan tarihinde Club Mirador İncek’in ev sahipliği yapacağı etkinliğin biletlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve son gelişmeleri takip etmek için Facebook ve Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.