ODTÜ Kampüs Gelişim Günleri 27 Şubat’ta Başlıyor!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi IEEE Kulübü tarafından hazırlanan etkinliklerden biri olan Kampüs Gelişim Günleri 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

8. Bölgenin en aktif ve büyük öğrenci kollarından biri olarak kabul edilen IEEE ODTÜ, Kampüs Gelişim Günleri adını verdiği etkinliği ile her yıl 5000'den fazla kalımcıya ev sahipliği yapıyor.

9.su gerçekleşecek olan Kampüs Gelişim Günlerinde, Nobel Tıp Ödülü Adayı Neva Çiçioğlu, NASA Astronotu Shannon W. Lucid (Uzayda En Uzun Süre Kalan İkinci Kadın Astronot) ve dünyanın önde gelen fizikçilerinden ve deneyin önemli isimlerinden olan Daniel Denegri ve birçok değerli şirketin CEO'sunu görebileceksiniz.

Bu yıl da zengin içeriği ile dikkat çeken Kampüs Gelişim Günleri, kariyerlerine yön vermek, kendini geliştirmek isteyen tüm üniversite öğrencileri için 27-28 Şubat - 1 Mart 2017 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Tüm öğrencilere açık ve ücretsiz olan etkinlikte, birçok oturumlar, workshoplar gibi birbirinden çeşitli ve önemli programlara ev sahipliği yapacak.

Bu sene başta bilişim, iletişim, otomotiv, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, havacılık ve uzay, biyoteknoloji inşaat ve mobil teknoloji başlıkları olmak üzere pek çok konu başlığı içerecek olan etkinlik ile ilgili detayları buradan görebilir, etkinlik programına ve katılımcılara ulaşabilirsiniz.