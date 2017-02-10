Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İşletme Topluluğu tarafından dünzenlenen ve geçtiğimiz sene "Just Career '16" adıyla düzenlenen keriyer etkinliği bu sene Liderlik ve Kariyer Zirvesi adında düzenleniyor.
Katılımcıların, CEO ve Genel Müdürlerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği Liderlik ve Kariyer Zirvesi, kendilerini hem bireysel anlamda hem de network anlamında geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sizler de etkinlikteki liderlik panellerinde “Dönüşümcü Liderlik Nedir?, E-Liderlik Nedir?” gibi sorulara cevap bulurken “Liderlerin Gözünden 'Risk'" gibi konularda kendinize çeşitli liderlik kazanımları katabilirsiniz. Kariyer oturumlarında çeşitli sektörlerden lider şirketler ile tanışma fırsatını yakalarken kariyer olanakları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunların yanında birbirinden farklı içeriğe sahip 15 oturum, çekilişle dağıtılacak sürpriz hediyeler ve birbirinden lezzetli ikramlar sizleri bekliyor! Ayrıca etkinlik sonunda Liderlik ve Kariyer Zirvesi sertifikasına sahip olacaksınız.
Webtekno’nun dijital medya sponsoru olduğu etkinlik programı ise şöyle:
Liderlik ve Kariyer Zirvesi 2017 Etkinlik Programı
>>24 Şubat Cuma
13.45 Oğuz Uçanlar – McDonald’s Türkiye Genel Müdür
15.00 Baki Şensoy – Aselsan Genel Müdür Yardımcısı
16.15 TBA – Deloitte
>>25 Şubat Cumartesi
12.00 Necip Özçer – LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi
13.15 TBA – Akbank
14.45 Orkan Aytulun – Alibaba.com Ülke Müdürü
16.00 Işıl Akdemir Evlioğlu – Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. CEO
17.00 Kılıç Arslantürk – Günümüzde Başarı ve Başarısızlık
>>26 Şubat Pazar
12.00 TBA – TBA
13.15 Faruk Kocabaş - Media Markt CPO / Seda Kaplan Media Markt İK Direktörü TBA
14.45 Mustafa Aydemir – Yıldız Holding Gözde Girişim CEO
16.00 Sertaç Nişli – Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu İpek Kağıt Genel Müdürü
17.00 Alper E roğlu – Unilever Marketing Director of Personal Care Turkey
Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve katılım için etkinliğin Facebook sayfasını veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz