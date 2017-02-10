ODTÜ İşletme Topluluğu tüm Türkiye’den katılımcılarını bu sene 24-25-26 Şubat tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir araya getiriyor!

Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin İşletme Topluluğu tarafından dünzenlenen ve geçtiğimiz sene "Just Career '16" adıyla düzenlenen keriyer etkinliği bu sene Liderlik ve Kariyer Zirvesi adında düzenleniyor.

Katılımcıların, CEO ve Genel Müdürlerin tecrübelerini dinleyip, kendileri ile tanışma fırsatı bulabileceği Liderlik ve Kariyer Zirvesi, kendilerini hem bireysel anlamda hem de network anlamında geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sizler de etkinlikteki liderlik panellerinde “Dönüşümcü Liderlik Nedir?, E-Liderlik Nedir?” gibi sorulara cevap bulurken “Liderlerin Gözünden 'Risk'" gibi konularda kendinize çeşitli liderlik kazanımları katabilirsiniz. Kariyer oturumlarında çeşitli sektörlerden lider şirketler ile tanışma fırsatını yakalarken kariyer olanakları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunların yanında birbirinden farklı içeriğe sahip 15 oturum, çekilişle dağıtılacak sürpriz hediyeler ve birbirinden lezzetli ikramlar sizleri bekliyor! Ayrıca etkinlik sonunda Liderlik ve Kariyer Zirvesi sertifikasına sahip olacaksınız.

Webtekno’nun dijital medya sponsoru olduğu etkinlik programı ise şöyle:

Liderlik ve Kariyer Zirvesi 2017 Etkinlik Programı

>>24 Şubat Cuma

13.45 Oğuz Uçanlar – McDonald’s Türkiye Genel Müdür

15.00 Baki Şensoy – Aselsan Genel Müdür Yardımcısı

16.15 TBA – Deloitte

>>25 Şubat Cumartesi

12.00 Necip Özçer – LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi

13.15 TBA – Akbank

14.45 Orkan Aytulun – Alibaba.com Ülke Müdürü

16.00 Işıl Akdemir Evlioğlu – Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. CEO

17.00 Kılıç Arslantürk – Günümüzde Başarı ve Başarısızlık

>>26 Şubat Pazar

12.00 TBA – TBA

13.15 Faruk Kocabaş - Media Markt CPO / Seda Kaplan Media Markt İK Direktörü TBA

14.45 Mustafa Aydemir – Yıldız Holding Gözde Girişim CEO

16.00 Sertaç Nişli – Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu İpek Kağıt Genel Müdürü

17.00 Alper E roğlu – Unilever Marketing Director of Personal Care Turkey

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve katılım için etkinliğin Facebook sayfasını veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz