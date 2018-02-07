Her biri alanında lider özelliklere sahip CEO ve üst düzey yöneticiler Liderlik ve Kariyer Zirvesi’nde üniversite öğrencileriyle buluşuyor.

ODTÜ İşletme Topluluğu, düzenleyeceği Liderlik ve Kariyer Zirvesi etkinliği ile tüm Türkiye’den üniversite öğrencilerini konuk ediyor. Katılımcılara iş dünyasını tanıma ve kişisel gelişim imkanı sağlarken bir yandan da network edinmelerine destek oluyor. Kariyer, liderlik ve iş hayatı hakkında deneyimlerini paylaşmak üzere CEO ve üst düzey yöneticiler ile öğrencileri buluşturuyor.

Zirve, 17-18 Şubat 2018 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde tüm üniversite öğrencilerine açık bir şekilde panel ve seminerler şeklinde yapılacak. Etkinlik katılımcıların da soru sorabileceği interaktif bir şekilde gerçekleştirilecek. Sektörlerinde lider konumlara sahip Nazmi Civil, Charlotte Anne Lamprecht, Ruslan Abil, Sinem Sandıkçı Gökçen ve Kılıç Arslantürk gibi isimlerin katılacağı etkinlik hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için liderlikvekariyer.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

En az 10 oturuma katılan katılımcılara “Liderlik ve Kariyer Zirvesi Sertifikası” verileceği ve konaklama seçeneği de bulunan biletler için buraya tıklayabilir, ayrıca etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak için Liderlik ve Kariyer Zirvesi'18 etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.